Новости шоу-бизнеса

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В Нью-Йорке из-за правил вакцинации могут уволить 3 тыс. служащих
13.2.2022 14:01
Фото: russianamerica.tv
Порядка трех тысяч государственных служащих, включая учителей и пожарных, могут уволить в Нью-Йорке, передает ВВС.
Речь идет о тех, кто в установленный срок не успел вакцинироваться от коронавируса.
Как заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, администрация города не намерена изменять существующие правила, несмотря на протестные акции. Жители начали выражать свое недовольство, как только предшественник Адамса объявил о введении обязательной вакцинации в прошлом году.
Участники продолжающихся манифестаций подчеркивают, что подобные требования властей нарушают их свободу. Множество жителей Нью-Йорка, выступая против принудительной вакцинации, отстаивают свои права в суде, подав соответствующие иски.
Ранее Верховный суд США принял решение об отмене требований обязательной вакцинации или еженедельного прохождения исследований работников крупных предприятий в рамках национальной политики. Однако локальные акты, подобные тем, что оформили власти Нью-Йорка, он пока оставил в силе.
Отмечается, что с тех пор, как мандат о вакцинации начал действовать прошлой осенью, большая часть из трех тысяч непривитых госслужащих находились в неоплачиваемом отпуске.
Согласно последним официальным данным, сейчас в Нью-Йорке уже полностью вакцинировано свыше 85% взрослого населения и более половины детей. Вместе с тем, в городе сформировались целые группы, которые выступают против обязательной вакцинации.
Ранее в Эстонии более тридцати полицейских уволили из-за отсутствия прививки от коронавируса.
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