ИнтерНовости - новости в стране и мире
Шендерович покидает Россию из-за возможного уголовного дела
Шендерович покидает Россию из-за возможного уголовного дела
В Австралии началась вакцинация детей от коронавируса
В Австралии началась вакцинация детей от коронавируса
На станции «Тяньхэ» провели ручную стыковку
На станции «Тяньхэ» провели ручную стыковку
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Британские энергетики извинились за совет обнимать животных, чтобы сэкономить на счетахБританские энергетики извинились за совет обнимать животных, чтобы сэкономить на счетах
Попова заявила о возможном резком ухудшении ситуации с COVID-19 в РоссииПопова заявила о возможном резком ухудшении ситуации с COVID-19 в России
Бледанс вышла из себя, узнав об аборте дочери ТурецкогоБледанс вышла из себя, узнав об аборте дочери Турецкого
Токаев назвал дату начала вывода миротворцевТокаев назвал дату начала вывода миротворцев
На Кубани возбуждено уголовное дело по факту осквернения символов воинской славыНа Кубани возбуждено уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Эстонии уволили полицейских, не сделавших прививки


11.1.2022 12:20
В Эстонии уволили полицейских, не сделавших прививкиФото: vk.com

Более тридцати полицейских уволили в Эстонии из-за отсутствия прививки от коронавируса, сообщает газета "Постимеэс".

Информация поступила от начальника кадрового отдела Департамента полиции и погранохраны страны Катре Лоо.

В числе тех, кто до сих пор не вакцинировался и потому был уволен, были полицейские, занимавшие различные должности. По всей стране такие меры затронули тридцать четыре сотрудника правоохранительных структур, передает ТАСС со ссылкой на заявление Катре Лоо.

Руководитель отдела кадров департамента пояснила, что некоторым полицейским была предоставлена первоначальная юридическая защита, срок которой истек 7 января 2022 года. Все они уже вновь оформили прошение о предоставлении поддержки, поэтому их не уволят вплоть до того, как будет вынесено судебное решение.

Осенью прошлого года требование руководства об обязательной вакцинации от COVID-19 в судебном порядке оспорили свыше пятидесяти представителей Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 212

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Шендерович покидает Россию из-за возможного уголовного делаШендерович покидает Россию из-за возможного уголовного дела
В Бразилии 10 человек погибли при обрушении скалыВ Бразилии 10 человек погибли при обрушении скалы
Дипломаты подтвердили факт нападения на россиянку в МексикеДипломаты подтвердили факт нападения на россиянку в Мексике
Полицейские Нур-Султана проводят поквартирный обходПолицейские Нур-Султана проводят поквартирный обход
В Алма-Ате протестующие захватили резиденцию главы КазахстанаВ Алма-Ате протестующие захватили резиденцию главы Казахстана

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru