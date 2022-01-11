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В Эстонии уволили полицейских, не сделавших прививки
11.1.2022 12:20
Фото: vk.com
Более тридцати полицейских уволили в Эстонии из-за отсутствия прививки от коронавируса, сообщает газета "Постимеэс".
Информация поступила от начальника кадрового отдела Департамента полиции и погранохраны страны Катре Лоо.
В числе тех, кто до сих пор не вакцинировался и потому был уволен, были полицейские, занимавшие различные должности. По всей стране такие меры затронули тридцать четыре сотрудника правоохранительных структур, передает ТАСС со ссылкой на заявление Катре Лоо.
Руководитель отдела кадров департамента пояснила, что некоторым полицейским была предоставлена первоначальная юридическая защита, срок которой истек 7 января 2022 года. Все они уже вновь оформили прошение о предоставлении поддержки, поэтому их не уволят вплоть до того, как будет вынесено судебное решение.
Осенью прошлого года требование руководства об обязательной вакцинации от COVID-19 в судебном порядке оспорили свыше пятидесяти представителей Департамента полиции и погранохраны Эстонии.
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