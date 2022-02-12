|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Disney решили отменить съемки сериала «Красавица и Чудовище»
12.2.2022 22:01
Фото: vk.com
Руководство кинокомпании Disney приняло решение об отмене съемок многосерийной картины "Красавица и Чудовище", которые предполагалось начать летом этого года.
Как передает Deadline, сериал должен был состоять из восьми эпизодов.
Ранее компания выражала намерение показать зрителям предысторию главного персонажа одноименного фильма, снятого режиссером Биллом Кондоном в 2017 году. В многосерийной картине "Красавица и Чудовище" могли сыграть Люк Эванс и Джош Гэд, Бриана Миддлтон, Фра Фи и Джелани Алладин.
Информацию о приостановке этого проекта журналистам с сожалением подтвердил Джош Гэд.
Как отмечает Deadline, решение об отмене съемок руководство Disney приняло по творческим причинам. В частности, представителям компании не понравился окончательный вариант сценария, а также музыка, созданная для этого сериала.
Ранее стало известно, что главную роль в "Безумном Максе" мог сыграть американский рэп-исполнитель и продюсер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III). Артист рассматривался в числе возможных кандидатов вместе с такими актерами как Джереми Реннер и Юэль Киннаман, но решил сам отказаться от участия в проекте.
Премьера картины "Безумный Макс: Фуриоса" состоится в следующем году. Главного героя в этом фильме сыграет Крис Хемсворт.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|