Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Disney решили отменить съемки сериала «Красавица и Чудовище»

12.2.2022 22:01

Фото: vk.com



Руководство кинокомпании Disney приняло решение об отмене съемок многосерийной картины "Красавица и Чудовище", которые предполагалось начать летом этого года.



Как передает Deadline, сериал должен был состоять из восьми эпизодов.



Ранее компания выражала намерение показать зрителям предысторию главного персонажа одноименного фильма, снятого режиссером Биллом Кондоном в 2017 году. В многосерийной картине "Красавица и Чудовище" могли сыграть Люк Эванс и Джош Гэд, Бриана Миддлтон, Фра Фи и Джелани Алладин.



Информацию о приостановке этого проекта журналистам с сожалением подтвердил Джош Гэд.



Как отмечает Deadline, решение об отмене съемок руководство Disney приняло по творческим причинам. В частности, представителям компании не понравился окончательный вариант сценария, а также музыка, созданная для этого сериала.



Ранее стало известно, что главную роль в "Безумном Максе" мог сыграть американский рэп-исполнитель и продюсер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III). Артист рассматривался в числе возможных кандидатов вместе с такими актерами как Джереми Реннер и Юэль Киннаман, но решил сам отказаться от участия в проекте.



Премьера картины "Безумный Макс: Фуриоса" состоится в следующем году. Главного героя в этом фильме сыграет Крис Хемсворт.



Автор: Злата Богатова

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