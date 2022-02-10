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Главную роль в «Безумном Максе» мог сыграть Эминем
12:28
Фото: tekst-pesni.online
Известный американский рэп-исполнитель и продюсер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) рассматривался в числе возможных исполнителей главной роли в новом австралийском фильме "Безумный Макс".
Как пишет "Российская газета", артист сам отказался от съемок в боевике.
Создатели фильма первоначально рассматривали среди кандидатов на главную мужскую роль не только Эминема, но и таких актеров как Джереми Реннер и Юэль Киннаман, а также некоторых других. Рэпер решил сам отказаться от участия в кастинге, сославшись на неудобное место проведения съемок.
Премьера картины "Безумный Макс: Фуриоса" состоится в следующем году. Главного героя в этом фильме сыграет Крис Хемсворт.
Ранее Эминем смог установить рекорд по количеству прослушиваний на Spotify. Записанный им в 1999 году альбом The Slim Shady LP пользователи стримингового аудиосервиса успели прослушать более миллиарда раз.
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