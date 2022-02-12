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В Мексике убили еще одного журналиста


12.2.2022 21:20
В Мексике убили еще одного журналистаФото: kanal32.info

Правоохранительные органы мексиканского штата Оахака приступили к расследованию убийства журналиста Хебера Лопеса Васкеса.

Репортер был застрелен неизвестными, когда садился в свою машину, передают зарубежные СМИ.

За период с начала 2022 года Васкес стал уже пятым мексиканским журналистом, который погиб в результате покушения.

О случившемся прокурор штата Артуро Пеимберт рассказал в эфире телевизионного канала Milenio TV. По его словам, убийство было совершено в районе Эспиналь Салина-Крус. Неизвестные расстреляли репортера, когда он садился в свою машину.

Пеимберт заявил, что полицейским уже удалось задержать двух человек, которые могут оказаться причастными к убийству журналиста.

В конце января в Мексике убили журналистку, судившуюся с экс-губернатором. Лурдес Мальдонадо выиграла процесс по иску против Хайме Бонильи Вальдеса, на компанию которого в прошлом работала. Женщину обнаружили погибшей около ее дома в Тихуане. Причиной смерти стало огнестрельное ранение головы, от которого журналистка скончалась на месте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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