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Женская сеть myJulia.ru
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В Мексике убили еще одного журналиста
12.2.2022 21:20
Фото: kanal32.info
Правоохранительные органы мексиканского штата Оахака приступили к расследованию убийства журналиста Хебера Лопеса Васкеса.
Репортер был застрелен неизвестными, когда садился в свою машину, передают зарубежные СМИ.
За период с начала 2022 года Васкес стал уже пятым мексиканским журналистом, который погиб в результате покушения.
О случившемся прокурор штата Артуро Пеимберт рассказал в эфире телевизионного канала Milenio TV. По его словам, убийство было совершено в районе Эспиналь Салина-Крус. Неизвестные расстреляли репортера, когда он садился в свою машину.
Пеимберт заявил, что полицейским уже удалось задержать двух человек, которые могут оказаться причастными к убийству журналиста.
В конце января в Мексике убили журналистку, судившуюся с экс-губернатором. Лурдес Мальдонадо выиграла процесс по иску против Хайме Бонильи Вальдеса, на компанию которого в прошлом работала. Женщину обнаружили погибшей около ее дома в Тихуане. Причиной смерти стало огнестрельное ранение головы, от которого журналистка скончалась на месте.
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