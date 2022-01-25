Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Мексике убили журналистку, судившуюся с экс-губернатором

25.1.2022 08:02

Фото: elsoldetijuana.com.mx



В Мексике убита журналистка Лурдес Мальдонадо, в прошлом выигравшая судебный процесс по иску против экс-губернатора штата Нижняя Калифорния, сообщают зарубежные СМИ.



Преступление было совершено в Тихуане.



Со ссылкой на источники в местной полиции сообщается, что покушение на Лурдес Мальдонадо было совершено в минувшее воскресенье, 23 января. Журналистку обнаружили около ее дома в Тихуане. В тот момент женщина уже не подавала признаков жизни, пишет Sol de Tijuana.



В полиции отметили, что неизвестные стреляли в Мальдонадо, когда она на своей машине подъехала к дому. Причиной смерти журналистки стало огнестрельное ранение головы, от которого женщина погибла на месте.



Недавно Мальдонадо выиграла суд по иску, поданному девять лет назад против экс-губернатора Нижней Калифорнии Хайме Бонильи Вальдеса. В прошлом Лурдес Мальдонадо работала на его компанию. В 2019 году журналистка заявила, что испытывает опасения за свою жизнь. Она сообщила об этом во время пресс-конференции мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. В прошлом году власти приняли решение о предоставить Мальдонадо защиту федерального правительства.



На прошлой неделе в Тихуане на пороге своего дома был застрелен Маргарито Мартинес. Работавший в издании Cadena Noticias репортер криминальной хроники также сотрудничал в качестве автора и фотографа с другими местными и международными изданиями. Журналист готовил материалы на темы, связанные с региональной преступностью. Правоохранительные органы приступили к расследованию убийства. В полиции пока воздерживаются от официальных комментариев, не сообщая, может ли гибель репортера быть связана с его профессиональной деятельностью.



Автор: Злата Богатова

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