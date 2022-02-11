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СМИ: Протесты канадцев могут перекинуться на территорию США


11.2.2022 16:36
СМИ: Протесты канадцев могут перекинуться на территорию СШАФото: 112ua.tv

Протестные акции водителей грузовиков в Канаде, выражающих недовольство в связи с обязательной вакцинацией от COVID-19 и антикоронавирусными ограничениями, могут перекинуться и на Соединенные Штаты.

С таким предположением выступил шведский канал SVT.

Ранее канадская столица Оттава оказалась практически парализованной из-за действий дальнобойщиков, которые продолжают протестовать. Местные власти уже ввели режим чрезвычайного положения.

В последнее время начали звучать предположения, что подобные протестные акции могут начаться и на территории Соединенных Штатов. По данным канала, американские спецслужбы уже располагают сведениями о готовящейся акции во время Суперкубка, который состоится в воскресенье, 13 февраля.

Протестующие водители тем временем перекрыли движение по Амбассадору - мосту между США и Канадой, имеющим большое значение для двусторонней торговли. На него, по данным официальной статистики, приходится около четверти от общего объема товарооборота в этом направлении.

В случае, если конфликт не будет урегулирован в самое ближайшее время, может возникнуть серьезная угроза подрыва экономики. В репортаже подчеркивается, что ситуацию осложняет то, что сейчас многие компании лишь постепенно начинали восстанавливаться после трудного периода пандемии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 208

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