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СМИ: Протесты канадцев могут перекинуться на территорию США
11.2.2022 16:36
Фото: 112ua.tv
Протестные акции водителей грузовиков в Канаде, выражающих недовольство в связи с обязательной вакцинацией от COVID-19 и антикоронавирусными ограничениями, могут перекинуться и на Соединенные Штаты.
С таким предположением выступил шведский канал SVT.
Ранее канадская столица Оттава оказалась практически парализованной из-за действий дальнобойщиков, которые продолжают протестовать. Местные власти уже ввели режим чрезвычайного положения.
В последнее время начали звучать предположения, что подобные протестные акции могут начаться и на территории Соединенных Штатов. По данным канала, американские спецслужбы уже располагают сведениями о готовящейся акции во время Суперкубка, который состоится в воскресенье, 13 февраля.
Протестующие водители тем временем перекрыли движение по Амбассадору - мосту между США и Канадой, имеющим большое значение для двусторонней торговли. На него, по данным официальной статистики, приходится около четверти от общего объема товарооборота в этом направлении.
В случае, если конфликт не будет урегулирован в самое ближайшее время, может возникнуть серьезная угроза подрыва экономики. В репортаже подчеркивается, что ситуацию осложняет то, что сейчас многие компании лишь постепенно начинали восстанавливаться после трудного периода пандемии.
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