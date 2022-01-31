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Канадские дальнобойщики блокировали дорогу, соединяющую с США
31.1.2022 06:07
Фото: netdna-ssl.com
Водители грузовиков блокировали в обе стороны движение по трассе, которая соединяет канадскую провинцию Альберта на западе страны с Соединенными Штатами, передает канал CBC. Акция на шоссе проводится в рамках масштабного протестного выступления дальнобойщиков, которые не согласны с требованием обязательной вакцинации и ужесточением коронавирусных ограничений.
По данным канадских СМИ, на шоссе сейчас сформировалась многокилометровая пробка. В акции протеста принимают участие тысячи дальнобойщиков, объединившихся в "Конвой свободы". Для оказания им финансовой поддержки ранее создали специальный фонд. Канадцы и сочувствующие перечислили на его счета около восьми миллионов долларов.
Ранее в сети распространились кадры с колонной большегрузов, которые следуют через различные города Канады. Первые машины выдвинулись из тихоокеанской провинции Британская Колумбия еще 23 января. По пути в эту колонну, которая успела растянуться уже на 480 км, начали вливаться грузовики и из других регионов.
На фоне масштабной этой акции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и его семья из соображений безопасности покинули резиденцию и переместились в неназванное место в столице Канады.
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