ИнтерНовости - новости в стране и мире
СМИ: Крид покинул Россию
СМИ: Крид покинул Россию
В Австралии пойман огромный трехногий крокодил
В Австралии пойман огромный трехногий крокодил
В Барнауле вынесли приговор женщине, приучившей к наркотикам 10-летнюю дочь
В Барнауле вынесли приговор женщине, приучившей к наркотикам 10-летнюю дочь
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Калужская область выходит из программы по переселению соотечественниковКалужская область выходит из программы по переселению соотечественников
WebMoney сообщает о блокировке операций по российским кошелькамWebMoney сообщает о блокировке операций по российским кошелькам
Актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизниАктриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни
Главную роль в «Безумном Максе» мог сыграть ЭминемГлавную роль в «Безумном Максе» мог сыграть Эминем
СМИ: Крид покинул РоссиюСМИ: Крид покинул Россию

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Ярославлем бездомные собаки насмерть загрызли женщину


10.2.2022 18:14
Под Ярославлем бездомные собаки насмерть загрызли женщинуФото: journalist24.ru

В Переславле-Залесском после нападения стаи собак скончалась женщина, доставленная в больницу.

Правоохранительные органы Ярославской области выясняют обстоятельства случившегося.

Как стало известно, проверку в связи со смертью женщины в реанимации ЦРБ уже проводит Переславская межрайонная прокуратура. По данным ведомства, ЧП случилось сегодня, 10 февраля.

В ходе начатого разбирательства установлено, что женщину экстренно доставили в реанимационное отделение, где у нее диагностировали множественные ранения и обморожение. Несмотря на все усилия медиков примерно через час пациентка скончалась.

Предположительно, местная жительница могла пострадать в результате нападения бездомных животных.

Ранее в Якутске посмертно наградили растерзанного собаками преподавателя СВФУ. 53-летняя доцент Сардана Слепцова скончалась в конце 2021 года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

В России начнут выдавать COVID-сертификаты по наличию антителВ России начнут выдавать COVID-сертификаты по наличию антител
На западе Москвы произошло масштабное ДТПНа западе Москвы произошло масштабное ДТП
ТАСС: Киев попросил Вашингтон разместить под Харьковом дивизионы THAADТАСС: Киев попросил Вашингтон разместить под Харьковом дивизионы THAAD
Ректора дагестанского вуза обвиняют в мошенничествеРектора дагестанского вуза обвиняют в мошенничестве
Лавров назвал встречу с Трасс «разговором немого с глухим»Лавров назвал встречу с Трасс «разговором немого с глухим»

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru