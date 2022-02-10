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Под Ярославлем бездомные собаки насмерть загрызли женщину
10.2.2022 18:14
Фото: journalist24.ru
В Переславле-Залесском после нападения стаи собак скончалась женщина, доставленная в больницу.
Правоохранительные органы Ярославской области выясняют обстоятельства случившегося.
Как стало известно, проверку в связи со смертью женщины в реанимации ЦРБ уже проводит Переславская межрайонная прокуратура. По данным ведомства, ЧП случилось сегодня, 10 февраля.
В ходе начатого разбирательства установлено, что женщину экстренно доставили в реанимационное отделение, где у нее диагностировали множественные ранения и обморожение. Несмотря на все усилия медиков примерно через час пациентка скончалась.
Предположительно, местная жительница могла пострадать в результате нападения бездомных животных.
Ранее в Якутске посмертно наградили растерзанного собаками преподавателя СВФУ. 53-летняя доцент Сардана Слепцова скончалась в конце 2021 года.
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