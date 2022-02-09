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В Якутске посмертно наградили растерзанного собаками преподавателя СВФУ
11:08
Фото: nvk-online.ru
Преподавателя Сардану Слепцову, которая в конце 2021 года стала жертвой нападения собак в Якутске, посмертно наградили орденом "Слава и величие СВФУ", передают российские СМИ.
Как подчеркивает пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), покойная успела вдохновить многих студентов на исследовательскую деятельность.
Многие студенты, с которыми работала Сардана Слепцова, в дальнейшем поступили в аспирантуру и успешно защитили кандидатские диссертации, отмечается в заявлении вуза. По словам руководителя Института естественных наук СВФУ Василия Колодезникова, за годы своей деятельности Сардана Афанасьевна Слепцова стала автором и соавтором более 130 научных работ. В последнее время она готовилась к защите докторской диссертации. Доцент специализировалась на создании новых композиционных материалов.
ЧП случилось 29 декабря 2021 года, когда на 53-летнюю женщину на территории ипподрома набросились собаки. Как писали тогда российские СМИ, пострадавшая была доставлена в больницу, где вскоре скончалась. После трагедии ического происшествия возбудили уголовное дело, местные власти ввели в Якутске режим повышенной готовности.
В минувшем январе следственные органы Забайкальского края завели уголовное дело после гибели ребенка в населенном пункте Домна Читинского района. Тело семилетней девочки было найдено через полчаса после начала поисков. По версии следствия, на школьнику напали собаки, когда она возвращалась домой после занятий в музыкальной школе.
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