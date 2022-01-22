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В Забайкалье стая собак растерзала семилетнюю девочку
22.1.2022 16:12
Фото: vk.com
Следственные органы Забайкальского края возбудили уголовное дело после гибели ребенка в населенном пункте Домна Читинского района.
Как заявил старший помощник руководителя регионального СУ СКР Егор Марков, тело девочки нашли через полчаса после начала поисков.
Сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки поступило в местные экстренные службы сегодня, 22 января, примерно в 17:00 (11:00 по Москве). На территории населенного пункта Домна сразу же были начаты поисковые мероприятия, пояснил представитель СКР.
По словам Маркова, через полчаса останки ребенка нашли на одном из пустырей. Судя по предварительному осмотру тела, причиной гибели девочки могли стать напавшие на нее животные. Специалисты приступили к выяснению всех обстоятельств трагического происшествия. Следственные органы по итогам проверки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, которая повлекла за собой по неосторожности гибель человека). Группу оперативников, которые ведут расследование, возглавил начальник местного СУ СКР Юрий Русанов.
На случившееся уже отреагировал губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он выразил соболезнования близким погибшего ребенка, информирует пресс-служба краевого правительства. Глава региона также отдал поручение властям всех уровней принять меры по обеспечению максимальной безопасности жителей, и в первую очередь - детей.
Несколько дней назад стало известно о гибели мальчика под Тверью. Ребенок получил смертельные травмы в частном кинологическом питомнике, когда его мать выпустила из вольеров несколько собак. Женщину, оставившую шестилетнего сына без присмотра, обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным СМИ, жительница деревни Аркатово Калининского района занималась передержкой животных.
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