ИнтерНовости - новости в стране и мире
Петербурженка погибла на глазах семьи, прыгнув в прорубь на Крещение
Петербурженка погибла на глазах семьи, прыгнув в прорубь на Крещение
В Афганистане пару наказали плетьми за связь вне брака
В Афганистане пару наказали плетьми за связь вне брака
Жительницы Кабула прошли маршем в поддержку хиджаба
Жительницы Кабула прошли маршем в поддержку хиджаба
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Кадыров заявил об отсутствии угроз семье бывшего судьи ВС Чечни ЯнгулбаеваКадыров заявил об отсутствии угроз семье бывшего судьи ВС Чечни Янгулбаева
В Киеве ждут разъяснений после слов командующего ВМС ФРГ о принадлежности КрымаВ Киеве ждут разъяснений после слов командующего ВМС ФРГ о принадлежности Крыма
В Ростовской области вновь разрешили смеяться в загсахВ Ростовской области вновь разрешили смеяться в загсах
В Забайкалье стая собак растерзала семилетнюю девочкуВ Забайкалье стая собак растерзала семилетнюю девочку
Назван эффективный способ противостоять депрессииНазван эффективный способ противостоять депрессии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Забайкалье стая собак растерзала семилетнюю девочку


22.1.2022 16:12
В Забайкалье стая собак растерзала семилетнюю девочкуФото: vk.com

Следственные органы Забайкальского края возбудили уголовное дело после гибели ребенка в населенном пункте Домна Читинского района.

Как заявил старший помощник руководителя регионального СУ СКР Егор Марков, тело девочки нашли через полчаса после начала поисков.

Сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки поступило в местные экстренные службы сегодня, 22 января, примерно в 17:00 (11:00 по Москве). На территории населенного пункта Домна сразу же были начаты поисковые мероприятия, пояснил представитель СКР.

По словам Маркова, через полчаса останки ребенка нашли на одном из пустырей. Судя по предварительному осмотру тела, причиной гибели девочки могли стать напавшие на нее животные. Специалисты приступили к выяснению всех обстоятельств трагического происшествия. Следственные органы по итогам проверки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, которая повлекла за собой по неосторожности гибель человека). Группу оперативников, которые ведут расследование, возглавил начальник местного СУ СКР Юрий Русанов.

На случившееся уже отреагировал губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он выразил соболезнования близким погибшего ребенка, информирует пресс-служба краевого правительства. Глава региона также отдал поручение властям всех уровней принять меры по обеспечению максимальной безопасности жителей, и в первую очередь - детей.

Несколько дней назад стало известно о гибели мальчика под Тверью. Ребенок получил смертельные травмы в частном кинологическом питомнике, когда его мать выпустила из вольеров несколько собак. Женщину, оставившую шестилетнего сына без присмотра, обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным СМИ, жительница деревни Аркатово Калининского района занималась передержкой животных.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 362

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Кабуле применили слезоточивый газ против женщинВ Кабуле применили слезоточивый газ против женщин
Петербурженка погибла на глазах семьи, прыгнув в прорубь на КрещениеПетербурженка погибла на глазах семьи, прыгнув в прорубь на Крещение
В Москве проводят проверку из-за видео с полуобнаженной женщиной у мечетиВ Москве проводят проверку из-за видео с полуобнаженной женщиной у мечети
СМИ узнали, где в Новый год отдыхала семья ЗеленскогоСМИ узнали, где в Новый год отдыхала семья Зеленского
СМИ: Си Цзиньпин просил Путина не вторгаться на Украину во время ОлимпиадыСМИ: Си Цзиньпин просил Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru