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Жительница Якутска умерла после нападения стаи собак


29.12.2021 20:05
Жительница Якутска умерла после нападения стаи собакФото: vk.com

Уголовное дело по статье о халатности возбудили в Якутске после гибели 53-летней женщины, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Местная жительница скончалась после нападения стаи собак.

По итогам проверки следственный отдел по городу Якутску СУ СКР по Республике Саха (Якутия) принял решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, которое повлекло за собой по неосторожности гибель человека), указано в сообщении регионального ведомства.

Свора набросилась на женщину примерно в 13:00 по местному времени (07:00 по Москве). ЧП случилось на территории ипподрома, отметили представители СКР. В рамках расследования назначены экспертизы, включая судебно-медицинскую. Специально сформированная группа, в которую входят опытные следователи, приступила к изучению документации ведомств, которые осуществляют деятельность по регуляции численности безнадзорных собак.

Год назад стая бродячих псов насмерть загрызла жительницу Коми. Тело погибшей женщины обнаружили 17 декабря 2020 года рядом со складскими помещениями, расположенными по улице Железнодорожной в Ухте. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти местной жительницы стала кровопотеря: на ее теле имелись множественные рваные раны и следы укусов животных. С подобными повреждениями после инцидента был экстренно госпитализирован 53-летний мужчина, в момент поступления в больницу врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 284

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