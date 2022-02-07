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В Бангладеш за 11 дней умерло пять россиян, строивших АЭС
18:46
Фото: beatmaker.tv
Правоохранительные органы Бангладеш устанавливают причины смерти пятерых россиян, строивших АЭС и умерших в течение одиннадцати дней.
По предварительным данным, вскрытие "не показало ничего подозрительного", передает UNB со ссылкой на заявление местных властей.
Как стало известно, за менее чем две недели в Бангладеш скончались пятеро российских граждан, участвовавших в строительстве АЭС "Руппур". Правоохранительные органы страны приступили к расследованию случившегося. Со ссылкой на местную полицию отмечается, что первым скончался 48-летний Алексей Барченко. Он умер 28 января, когда получал лечение в одном из местных медцентров. 2 февраля ушел из жизни 40-летний Алексей Шакиров, он не проснулся.
Спустя трое суток в той же клинике, где лечили Алексея Барченко, умер его ровесник Павел Щукин, являвшийся сотрудником компании "Трест Росспецэнергомонтаж". В этот же день был найден мертвым 59-летний Василий Толмасов. Мужчину без признаков жизни обнаружили на лестничном пролете в многоэтажном доме жилого комплекса, где проживают россияне.
6 февраля нашли тело представителя "НИКИМТ-Атомстрой" (входит в состав корпорации "Росатом") Александра Воротникова. 45-летний мужчина скончался в своей квартире, которая расположена в том же жилом комплексе, где умер Толмасов. В полиции заявили, что проводившие вскрытие эксперты пока не выявили "ничего подозрительного". Однако по факту пяти смертей за такой короткий срок было принято решение начать тщательное расследование.
В "Росатоме" выразили соболезнования семьям своих умерших сотрудников, передает РБК. В пресс-службе госкорпорации подчеркнули, что сейчас в прессе и социальных сетях начали распространяться разнообразные версии о причинах случившегося. Но говорить о том, что стало причиной смерти россиян можно будет лишь после тщательного разбирательства, указали в компании.
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