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Под Тюменью на нефтяном месторождении погиб рабочий
8.2.2022 08:27
Фото: og.ru
В Тюменской области в ходе ремонтных работ на месторождении погиб рабочий, еще один пострадал, передает "Интерфакс".
ЧП случилось на территории Уватского района.
Как сообщили представители компании "РН-Уватнефтегаз", обстоятельства инцидента будет выяснять комиссия, специально созданная на предприятии. Информации о том, в каком состоянии находится пострадавший рабочий, пока нет.
После трагического происшествия оперативные службы компании уже приступили к проведению мероприятий, включая локализацию вышедшей нефтесодержащей жидкости в целях ее последующего сбора и утилизации. На месте аварии осуществляется экологический мониторинг.
Информацию о ЧП подтвердили в СУ СКР по Тюменской области, отметив, что проводят проверку по факту гибели рабочего. Какие-либо подробности пока не приводятся. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее следственные органы Сахалина возбудили уголовное дело после гибели рабочего под лавиной. ЧП случилось в районе угольного разреза на реке Полтавка, в районе Солнцевского угольного разреза. На четырех человек обрушилась снежная "шапка" высотой около 15 метров. Под завалами оказались сотрудники Восточной горнорудной компании, занимавшиеся демонтажом нитки трубопровода.
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