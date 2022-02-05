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На Сахалине возбудили дело после гибели рабочего при сходе лавины
5.2.2022 15:08
Фото: vk.com
Следственные органы Сахалина по итогам проверки завели уголовное дело в связи с гибелью одного из рабочих, на которых сошла лавина.
ЧП случилось в районе угольного разреза на реке Полтавка, информирует региональное СУ СКР.
К месту гибели рабочего ранее выехал и.о. руководителя Следственного отдела по Углегорску СУ СКР по региону, а также следственно-оперативная группа, отмечается в сообщении ведомства. Уголовное дело, в рамках которого устанавливаются обстоятельства гибели рабочего, возбудили по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
Проверку по факту трагического инцидента проводит и Углегорская городская прокуратура.
Согласно имеющимся данным, лавина сошла в районе Солнцевского угольного разреза. На четырех человек обрушилась снежная "шапка" высотой около 15 метров. Под завалами оказались сотрудники Восточной горнорудной компании, занимавшиеся демонтажом нитки трубопровода.
В результате происшествия один рабочий погиб, еще один пострадал и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей предприятия сообщило, что жертвой схода лавины стал монтажник РММ Дмитрий Новиков. Близким погибшего компания окажет поддержку и помощь.
В региональном управлении МЧС пояснили, что в спасательной операции было задействовано порядка восьмидесяти человек.
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