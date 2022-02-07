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Жителя Урала арестовали за гибель дочери от ножевого раненияЖителя Урала арестовали за гибель дочери от ножевого ранения

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Жителя Урала арестовали за гибель дочери от ножевого ранения


7.2.2022 17:09
Жителя Урала арестовали за гибель дочери от ножевого раненияФото: kpcdn.net

В Челябинской области суд удовлетворил ходатайство следователей и арестовал 32-летнего жителя города Троицка по подозрению в убийстве двухлетней дочери.

В прошлом мужчина уже не раз был судим, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, ЧП случилось ночью 4 февраля во время семейной ссоры. Выясняя отношения с сожительницей, которая в тот момент держала на руках дочь, подозреваемый пытался ударить женщину ножом. В результате смертельное ранение получил двухлетний ребенок. Девочку сразу же доставили в больницу, но врачам не удалось ее спасти. Маленькая пациентка скончалась.

О задержанном известно, что в прошлом его уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления. На этот раз ему инкриминируются ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой по неосторожности гибель потерпевшего) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование этого уголовного дела взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось о происшествии в техасском городе Корсикана, где местный житель расправился с четырьмя членами своей семьи, а потом нанес смертельное ранение себе. Тела первых погибших были найдены в минувшую субботу, 5 февраля. Полиция обнаружила мужчину и женщину, которые были убиты в собственном доме, а позже выяснилось, что еще два человека получили ранения.

Пострадавших доставили в травматологический районный центр Далласа. Сведений о их состоянии пока нет. В сообщении полицейского управления указано, что полицейские позднее нашли еще тела ребенка и мужчины, а в больницу с огнестрельными ранениями доставили еще одну женщину. Спустя некоторое время был установлен и найден подозреваемый в нападении. Предположительно, он сам нанес себе тяжелое ранение, от которого скончался в больнице.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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