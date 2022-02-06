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Житель Техаса убил четырех человек


6.2.2022 23:03
Житель Техаса убил четырех человекФото: kanal32.info

Полиция техасского города Корсикана выясняет обстоятельства гибели пяти человек, передают американские СМИ.

По предварительным данным, местный житель расправился с четырьмя членами своей семьи, а потом нанес смертельное ранение себе.

О случившемся сообщается в Facebook местного полицейского управления. Как стало известно, тела первых погибших были найдены в минувшую субботу, 5 февраля. Полиция обнаружила мужчину и женщину, которые были убиты в собственном доме, а позже выяснилось, что еще два человека получили ранения.

Пострадавших доставили в травматологический районный центр Далласа. Сведений о их состоянии пока нет. В сообщении полицейского управления указано, что полицейские позднее нашли еще тела ребенка и мужчины, а в больницу с огнестрельными ранениями доставили еще одну женщину.

Спустя некоторое время был установлен и найден подозреваемый в нападении. Информации о его личности и мотивах пока не приводится. Известно лишь, что его нашли в автомобиле. Предположительно, он сам нанес себе тяжелое ранение, от которого скончался в больнице.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 198

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