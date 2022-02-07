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В Челябинске на ребенка напала собака


7.2.2022 14:00
В Челябинске на ребенка напала собакаФото: vk.com

Правоохранительные органы Челябинска выясняют обстоятельства ЧП, в результате которого пострадал семилетний мальчик.

По предварительным данным, на гулявшего во дворе дома ребенка напала бродячая собака, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент зафиксирован накануне, 6 февраля, в поселке Федоровка, указано в официальном сообщении ведомства. Когда ребенок гулял во дворе дома, на него набросилась собака, предположительно, бродячая. Сразу после происшествия родители доставили сына в травмпункт, где ему была оказана помощь. Кроме того, родственники мальчика уже подали заявление в полицию. Насколько серьезные ранения получил ребенок, пока не уточняется.

Случившееся прокомментировал глава Советского района Владислав Макаров. В ходе аппаратного совещания в администрации Челябинска он доложил, что в действительности животное имеет хозяина, и уже установлены кличка и личные данные хозяев пса. По словам Макарова, в прошлом собака уже проявляла агрессивность, и владельцам на это указывали. Однако хозяева оставили замечания без внимания.

Ранее в Новосибирской области скончалась заводчица, на которую напали ее собаки. 54-летнюю жительницу Тогучина доставили в больницу с тяжелыми ранениями. Предположительно, питомцы устроили драку, а хозяйка пыталась их разнять. В результате собаки бойцовских пород переключились на нее.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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