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В Новосибирской области скончалась заводчица, на которую напали ее собаки
4.2.2022 13:37
Фото: vk.com
До того, как женщину доставили в больницу с тяжелейшими ранениями, она успела указать на собаку, которая напала первой, передают российские СМИ.
Предположительно, питомцы устроили драку, а 54-летняя жительница Тогучина пыталась их разнять.
По данным открытых источников, в конце января женщина получила очень серьезные ранения, разнимая собственных собак. Предположительно, инициатором драки был пес, взятый не так давно на передержку - от животного отказались прежние хозяева, поэтому волонтеры подыскивали ему новое жилье.
Разъяренные собаки бойцовских пород переключились на хозяйку, после чего женщина была экстренно госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. За ее жизнь боролись в отделении реаниматологии. Со ссылкой на медиков уточняется, что пациентка получила ранения в области головы и шеи. К сожалению, спасти женщину не удалось.
В региональном главке МВД подтвердили, что пострадавшая от нападения американских бульдогов под Новосибирском женщина скончалась в больнице, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства отметили, что к ним поступил сигнал из медицинского учреждения. Сейчас правоохранители продолжают проверку, выясняя все обстоятельства трагедии.
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