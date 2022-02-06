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На Мадагаскаре шесть человек стали жертвами циклона «Бацирай»
6.2.2022 22:10
Фото: informator.news
Как минимум шесть жителей Мадагаскара погибли в связи с тропическим циклоном "Бацирай", который обрушился минувшей ночью на остров.
Власти развернули специальные убежища для тех, кому из-за непогоды пришлось экстренно покинуть свои дома, оказавшиеся в опасной зоне.
Остров оказался во власти циклона "Бацирай" в ночь на 6 февраля. По данным местных властей, сотни людей были вынуждены покинуть свои дома, чтобы укрыться в специально созданных убежищах в безопасной зоне. Сведений об ущербе, который причинен инфраструктуре, из официальных источников пока не поступало.
Данные метеорологов свидетельствуют о том, что сейчас циклон сдвигается на юго-запад, пока не представляя угрозы для континентальной части Африки, сообщает агентство France Press.
Ранее стало известно о наводнении в Кито, унесшем жизни по меньшей мере двадцати семи человек. Двое числятся пропавшими без вести, четырнадцать пострадавших остаются в больницах под наблюдением медиков. Власти столицы Эквадора после трагических событий объявили о трехдневном трауре.
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