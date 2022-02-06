Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Король Марокко сообщил о смерти мальчика, провалившегося в колодец

6.2.2022 14:30

Фото: abc-cdn.net.au



Пятилетний мальчик по имени Райан, провалившийся 1 февраля в 32-метровый колодец, скончался от полученных травм.



О смерти ребенка сообщил король Марокко Мухаммед VI, передает Associated Press.



Король Марокко связался с родителями мальчика и выразил им свои соболезнования, указано в заявлении, которое опубликовал дворец.



Спасательная операция продолжалась в течение пяти суток. Мальчика удалось извлечь и доставить в больницу, пишут зарубежные СМИ. Ребенок получил слишком серьезные травмы, включая переломы позвоночника и повреждения головы. Врачам не удалось спасти Райана.



ЧП случилось 1 февраля, когда житель деревни Игран в провинции Шефшауэн ремонтировал колодец возле своего дома. Рядом с ним находился пятилетний сын Райан. В момент, когда взрослые отвлеклись, мальчик провалился и застрял на глубине более тридцати метров.



В мероприятиях по вызволению мальчика участвовали горноспасатели и полицейские, привлекались спелеологи. На месте все эти дни дежурили врачи. Координировало операцию Управление по гражданской безопасности Марокко.



Спасатели пришли к выводу, что нужно срезать около колодца слои грунта, чтобы добраться до уровня, где застрял ребенок. Специалисты, работая круглые сутки, намеревались пробить стенку колодца, чтобы вытащить ребенка. Во время выполнения этого плана пришлось постоянно отслеживать риск обвалов породы.



К ребенку несколько дней назад спустили воду, еду и кислородную маску, а также камеру. Судя по кадрам, которые передавались с устройства, мальчик был жив, но серьезно пострадал и ослаб.



Автор: Злата Богатова

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