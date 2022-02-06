|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Король Марокко сообщил о смерти мальчика, провалившегося в колодец
6.2.2022 14:30
Фото: abc-cdn.net.au
Пятилетний мальчик по имени Райан, провалившийся 1 февраля в 32-метровый колодец, скончался от полученных травм.
О смерти ребенка сообщил король Марокко Мухаммед VI, передает Associated Press.
Король Марокко связался с родителями мальчика и выразил им свои соболезнования, указано в заявлении, которое опубликовал дворец.
Спасательная операция продолжалась в течение пяти суток. Мальчика удалось извлечь и доставить в больницу, пишут зарубежные СМИ. Ребенок получил слишком серьезные травмы, включая переломы позвоночника и повреждения головы. Врачам не удалось спасти Райана.
ЧП случилось 1 февраля, когда житель деревни Игран в провинции Шефшауэн ремонтировал колодец возле своего дома. Рядом с ним находился пятилетний сын Райан. В момент, когда взрослые отвлеклись, мальчик провалился и застрял на глубине более тридцати метров.
В мероприятиях по вызволению мальчика участвовали горноспасатели и полицейские, привлекались спелеологи. На месте все эти дни дежурили врачи. Координировало операцию Управление по гражданской безопасности Марокко.
Спасатели пришли к выводу, что нужно срезать около колодца слои грунта, чтобы добраться до уровня, где застрял ребенок. Специалисты, работая круглые сутки, намеревались пробить стенку колодца, чтобы вытащить ребенка. Во время выполнения этого плана пришлось постоянно отслеживать риск обвалов породы.
К ребенку несколько дней назад спустили воду, еду и кислородную маску, а также камеру. Судя по кадрам, которые передавались с устройства, мальчик был жив, но серьезно пострадал и ослаб.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|