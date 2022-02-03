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В Марокко спасают упавшего в 60-метровый колодец ребенка
3.2.2022 20:37
Фото: abc-cdn.net.au
Спасательные службы Марокко пытаются поднять мальчика, который упал в колодец и сейчас находится на глубине около 60 метров под землей, передают зарубежные СМИ.
ЧП случилось в городе Шефшауэн вечером минувшего вторника, 1 февраля.
Пятилетнего мальчика, упавшего в глубокий колодец, случайно обнаружили соседи, сообщает Maroccan Press Agency. Как только стало известно о происшествии, пользователи социальных сетей запустили масштабную компанию с призывом к властям вызволить ребенка.
Несколько попыток спуститься в колодец, предпринятые добровольцами, завершились неудачей. Как стало известно, мужчинам удалось спуститься лишь до уровня около 20 метров, после чего колодец становился слишком узким.
Мальчику смогли передать телефон и фонарь, а также запас продуктов. Спасатели продолжают прикладывать усилия по спасению ребенка.
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