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В Петербурге задержан главврач медцентра, где более 20 пациентов пострадали из-за контрафактного препарата
28.1.2022 14:02
Фото: livejournal.com
В результате обследований, которые проводились в Петербурге с применением контрафактного средства вместо сертифицированного, пострадали свыше двадцати человек.
По данным пресс-службы ГСУ СКР по северной столице, нарушения допускались в Городском консультативно-диагностическом центре No 1.
В ходе начатого разбирательства выяснилось, что медики указанного учреждения использовали небезопасный препарат, из-за чего пострадали свыше двадцати пациентов, шести потребовалась госпитализация. Три человека, несмотря на оказанную им помощь, умерли.
По итогам проверки следственные органы уже возбудили два уголовных дела - о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст. 109 УК РФ) и оказании небезопасных услуг (ч.3 ст. 238 УК РФ).
Минувшей ночью, отметили представители СКР, полиция в качестве подозреваемого задержала главврача СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр No 1". В скором времени решится вопрос о предъявлении руководителю клиники обвинения, после чего суд изберет для него меру пресечения.
Установлено, что руководитель центра в течение долго периода занимался оказанием медицинских услуг, в ходе которых применялся контрафактный препарат. Применяемое в клинике средство не соответствовало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Вместо него медики должны были использовать сертифицированный препарат.
Производитель контрафактной продукции устанавливается, указано в официальном сообщении.
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