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Жительницу Хабаровского края осудили за гибель двух малолетних детей при пожаре


4.2.2022 11:03
Жительницу Хабаровского края осудили за гибель двух малолетних детей при пожареФото: vk.com

Вынесен приговор жительнице поселка Березовый Солнечного района, которая обвинялась в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

Женщину признали виновной и осудили на 4,5 года колонии общего режима.

Трагическое происшествие случилось 6 марта прошлого года, когда мать вышла к соседке, оставив дома без присмотра трех малолетних детей. Семья проживала в одноэтажном деревянном доме. В ходе расследования выяснилось, что в момент отсутствия женщины в жилом помещении не был выключен неисправный электронасос.

По данным прокуратуры Хабаровского края, возгорание началось вследствие токовой перегрузки. Во время пожара двое детей, 2018 и 2019 г.р., погибли из-за отравления продуктами горения. Пятилетнего ребенка смогли спасти. В региональной прессе ранее сообщалось, что огонь полностью уничтожил дом, рассчитанный на несколько семей. Площадь возгорания составила 270 кв. м.

Минувшей осенью 26-летнюю женщину жительницу Сахалина приговорили к лишению свободы, признав виновной в причинении смерти по неосторожности трем ее детям. Женщине предстоит провести в колонии два года и восемь месяцев.

Об осужденной женщине известно, что в прошлом органы опеки изъяли у нее троих несовершеннолетних детей. Двое из них к настоящему времени попали в приемные семьи, один ребенок остается в детском доме. При вынесении приговора суд учитывал признание подсудимой вины в содеянном.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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