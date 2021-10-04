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Жительницу Сахалина приговорили к лишению свободы за гибель троих детей при пожареЖительницу Сахалина приговорили к лишению свободы за гибель троих детей при пожаре

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Жительницу Сахалина приговорили к лишению свободы за гибель троих детей при пожаре


05:08
Жительницу Сахалина приговорили к лишению свободы за гибель троих детей при пожареФото: sledcom.ru

На Сахалине Томаринский районный суд огласил решение по делу местной жительницы, обвинявшейся в причинении смерти детям по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

26-летняя женщина признана виновной и приговорена к наказанию в виде лишения свободы на два года и восемь месяцев.

Отбывать срок матери погибших детей предстоит в колонии общего режима, отмечается в сообщении пресс-службы регионального СУ СКР. По данным ведомства, при вынесении приговора суд учитывал признание подсудимой вины в содеянном.

Трагедия случилась в селе Красногорск Томаринского района в минувшем марте, когда мать оставила троих малолетних детей без присмотра. В квартире, где проживала семья, находились трое малышей в возрасте одного года, трех и четырех лет. По версии следствия, один из старших детей мог взять зажигалку, что привело к возгоранию в квартире, расположенной на первом этаже трехэтажного жилого здания. Эксперты пришли к выводу, что дети скончались из-за отравления угарным газом.

Об осужденной женщине известно, что в прошлом органы опеки изъяли у нее троих несовершеннолетних детей. Двое из них к настоящему времени попали в приемные семьи, один ребенок остается в детском доме.

В минувшем апреле на Урале пять детей стали жертвами пожара. Трагедия случилась в селе Бызово Горноуральского городского округа Свердловской области. В сгоревшем доме проживала многодетная семья. Спустя несколько дней стало известно о происшествии в соседнем регионе - на территории Пермского края погибли оставленные без присмотра четверо малолетних детей. ЧП случилось в селе Утес Чусовского района, в отношении матери возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Автор: Злата Богатова

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