|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Жительницу Сахалина приговорили к лишению свободы за гибель троих детей при пожаре
05:08
Фото: sledcom.ru
На Сахалине Томаринский районный суд огласил решение по делу местной жительницы, обвинявшейся в причинении смерти детям по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
26-летняя женщина признана виновной и приговорена к наказанию в виде лишения свободы на два года и восемь месяцев.
Отбывать срок матери погибших детей предстоит в колонии общего режима, отмечается в сообщении пресс-службы регионального СУ СКР. По данным ведомства, при вынесении приговора суд учитывал признание подсудимой вины в содеянном.
Трагедия случилась в селе Красногорск Томаринского района в минувшем марте, когда мать оставила троих малолетних детей без присмотра. В квартире, где проживала семья, находились трое малышей в возрасте одного года, трех и четырех лет. По версии следствия, один из старших детей мог взять зажигалку, что привело к возгоранию в квартире, расположенной на первом этаже трехэтажного жилого здания. Эксперты пришли к выводу, что дети скончались из-за отравления угарным газом.
Об осужденной женщине известно, что в прошлом органы опеки изъяли у нее троих несовершеннолетних детей. Двое из них к настоящему времени попали в приемные семьи, один ребенок остается в детском доме.
В минувшем апреле на Урале пять детей стали жертвами пожара. Трагедия случилась в селе Бызово Горноуральского городского округа Свердловской области. В сгоревшем доме проживала многодетная семья. Спустя несколько дней стало известно о происшествии в соседнем регионе - на территории Пермского края погибли оставленные без присмотра четверо малолетних детей. ЧП случилось в селе Утес Чусовского района, в отношении матери возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|