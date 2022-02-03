Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бекхэм рассказал о диете, которую его супруга соблюдает 25 лет

3.2.2022 18:06

Фото: i.milliyet.com.tr



На протяжении последних двадцати пяти лет Виктория Бекхэм придерживается одной диеты, пояснил ее муж в беседе с шеф-поваром Рут Роджерс.



В подкасте River Cafe Table 4 бывший полузащитник английской сборной по футболу Дэвид Бекхэм весьма подробно рассказал, как питается его супруга.



По словам знаменитого спортсмена, секрет стройности и красоты его жены заключается в постоянном выборе одного и того же блюда. Как оказалось, дизайнер и предпринимательница Виктория Бекхэм уже четверть века питается исключительно тушеными овощами с рыбой, запеченной на гриле.



Поделившись рассказом о рационе супруги, Дэвид Бекхэм признался, что "она очень привередлива в выборе еды". По словам футболиста, обычно еду для Виктории готовят без каких-либо соусов. Кроме того, в состав блюд практически не входит масло - как растительное, так и сливочное. Устраивая время от времени разгрузочные дни, она выбирает лишь тост из цельнозернового хлеба с соленым маслом.



Бекхэм также отметил, что помнит лишь один случай, когда жена пробовала еду с его тарелки. Это случилось, когда Виктория была беременна.



Ранее американский актер Пит Дэвидсон усилил охрану из-заа заявлений рэпера Канье Уэста (Йе). В своей новой песне артист упомянул, что остался жив ради расправы над комиком, после чего новый бойфренд Ким Кардашьян нанял на работу еще нескольких телохранителей. По словам друзей 28-летнего Дэвидсона, артист не испытывает страха перед рэпером, но обеспокоенность вызывает армия фанатов Уэста. Слушая его музыку, они действуют, как им кажется, в соответствии с пожеланиями исполнителя.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 222

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 3.2.2022 20:01 Перенесший операцию солист BTS рассказал о самочувствии

Перенесший операцию солист BTS рассказал о самочувствии 3.2.2022 12:25 Глава CNN Джефф Цукер покидает пост из-за тайного романа

Глава CNN Джефф Цукер покидает пост из-за тайного романа 2.2.2022 00:00 Вупи Голдберг принесла извинения за высказывания о Холокосте

Вупи Голдберг принесла извинения за высказывания о Холокосте 1.2.2022 19:00 В США умер сыгравший в «Ходячих мертвецах» актер Мозес Дж. Мозли

В США умер сыгравший в «Ходячих мертвецах» актер Мозес Дж. Мозли 1.2.2022 00:03 Новый альбом рэпера 50 Cent будет последним в его карьере