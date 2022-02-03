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Бекхэм рассказал о диете, которую его супруга соблюдает 25 лет


3.2.2022 18:06
Бекхэм рассказал о диете, которую его супруга соблюдает 25 летФото: i.milliyet.com.tr

На протяжении последних двадцати пяти лет Виктория Бекхэм придерживается одной диеты, пояснил ее муж в беседе с шеф-поваром Рут Роджерс.

В подкасте River Cafe Table 4 бывший полузащитник английской сборной по футболу Дэвид Бекхэм весьма подробно рассказал, как питается его супруга.

По словам знаменитого спортсмена, секрет стройности и красоты его жены заключается в постоянном выборе одного и того же блюда. Как оказалось, дизайнер и предпринимательница Виктория Бекхэм уже четверть века питается исключительно тушеными овощами с рыбой,  запеченной на гриле.

Поделившись рассказом о рационе супруги, Дэвид Бекхэм признался, что "она очень привередлива в выборе еды". По словам футболиста, обычно еду для Виктории готовят без каких-либо соусов. Кроме того, в состав блюд практически не входит масло - как растительное, так и сливочное. Устраивая время от времени разгрузочные дни, она выбирает лишь тост из цельнозернового хлеба с соленым маслом.

Бекхэм также отметил, что помнит лишь один случай, когда жена пробовала еду с его тарелки. Это случилось, когда Виктория была беременна.

Ранее американский актер Пит Дэвидсон усилил охрану из-заа заявлений рэпера Канье Уэста (Йе). В своей новой песне артист упомянул, что остался жив ради расправы над комиком, после чего новый бойфренд Ким Кардашьян нанял на работу еще нескольких телохранителей. По словам друзей 28-летнего Дэвидсона, артист не испытывает страха перед рэпером, но обеспокоенность вызывает армия фанатов Уэста. Слушая его музыку, они действуют, как им кажется, в соответствии с пожеланиями исполнителя.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 222

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