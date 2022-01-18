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Бойфренд Кардашьян усилил охрану после угроз Уэста


18.1.2022 20:02
Бойфренд Кардашьян усилил охрану после угроз УэстаФото: vk.com

Американский актер Пит Дэвидсон не оставил без внимания недавнее заявление рэпера Канье Уэста (Йе), передают зарубежные СМИ.

В своей новой песне артист упомянул, что остался жив ради расправы над комиком.

Новый бойфренд Ким Кардашьян нанял на работу еще нескольких телохранителей, сообщает Radar со ссылкой на друзей 28-летнего Пита Дэвидсона. По их словам, актер не оставил без внимания слова в новой песне мужа своей возлюбленной.

Канье Уэст в композиции говорит, что уцелел в аварии, чтобы "надрать зад Питу Дэвидсону". Источники в близком окружении комика пояснили, что артист не испытывает страха перед рэпером. Однако обеспокоенность вызывает армия фанатов Уэста. Слушая его музыку, они действуют, как им кажется, в соответствии с пожеланиями исполнителя.

Супруги сейчас находятся в процессе развода, что отражается на их взаимоотношениях. Не так давно Уэст купил дом напротив особняка Кардашьян, подчеркнув, что хочет чаще видеть собственных детей.

Несколько дней назад состоялась вечеринка в честь дня рождения Чикаго - дочери Уэста и Кардашьян, девочки исполнилось четыре года. Отец смог попасть на праздник лишь благодаря коллеге Трэвису Скотту, который сообщил, где и когда состоится мероприятие.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 179

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