Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Лефортовский суд поступило новое дело в отношении Навального

12:07

Фото: vesty.co.il



В столичный Лефортовский суд направлено еще одно уголовное дело в отношении Алексея Навального, передает ТАСС.



Он обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества.



Отбывающего сейчас наказание Алексея Навального обвиняют по четырем эпизодам мошенничества, а также в неуважении к суду. Как стало известно, уголовные дела по факту мошеннических действий завели более года назад. Основанием для этого послужило хищение около 350 млн рублей, которые направлялись в виде пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, имеет статус иноагента и включен в список экстремистских организаций).



Кроме того, Навального собираются привлечь к ответственности за неуважение к судье Вере Акимовой, проявленное в процессе рассмотрения уголовного дела о клевете на ветерана ВОВ.



Ранее Навального, который дважды был условно осужден, объявили в розыск по причине нарушений условий отбывания наказания по т.н. делу "Ив Роше". Отмечалось, что он семь раз не прибыл в уголовно-исполнительную инспекцию, чтобы отметиться, поэтому было вынесено пять предупреждений.



В январе прошлого года, как только Навальный возвратился в Россию из ФРГ, где проходил лечение и восстановительный курс, его задержала полиция. 2 февраля 2021 года столичный Симоновский суд вынес решение о замене условного наказания на реальный срок - 3,5 года исправительной колонии общего режима. При этом "день в день" учитывалось время, проведенное блогером под домашним арестом.



Адвокаты Навального пытались тогда настаивать, что их подзащитный не пытался скрываться, при этом инспекторы не пытались определить его местонахождение через близкое окружение. Кроме того, Навальный информировал ФСИН о том, что из-за личных обстоятельств вынужден лечиться в ФРГ, а потому его нельзя считать скрывавшимся от контроля.



Сам Навальный в ходе слушаний требовал немедленного освобождения, выражая намерение продолжить свою политическую деятельность.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 196

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