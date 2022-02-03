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Скончалась известная итальянская актриса Моника Витти


3.2.2022 11:34
Скончалась известная итальянская актриса Моника ВиттиФото: lisimg.com

В Италии ушла из жизни знаменитая киноактриса, пятикратная обладательница премии "Давид ди Донателло" за лучшую женскую роль Моника Витти, сообщает агентство ANSA.

3 ноября прошлого года выдающейся артистке исполнилось девяносто лет.

Итальянский премьер-министр Марио Драги назвал Монику Витти "актрисой необыкновенного таланта", которая смогла покорить не одно поколение зрителей "своим остроумием, мастерством и красотой". Артистке удалось принести "престиж итальянскому кино во всем мире", отметил глава правительства. Глава Минкультуры страны Дарио Франчески, отреагировав на кончину актрисы, заявил, что это "очень печальный день", потому что скончалась "великая артистка и великая итальянка".

Моника Витти, страдавшая от серьезного генетического недуга, последние двадцать лет практически не появлялась на публике. Супруг актрисы - режиссер и фотограф Роберто Руссо все эти годы оставался рядом, защищая жену от посторонних глаз и препятствуя распространению каких-либо слухов об актрисе даже в сети.

Ранее ушла из жизни польская киноактриса Барбара Краффтувна, ставшая известной после съемок в многосерийной ленте "Четыре танкиста и собака". Как рассказали в своем Facebook представители Ассоциации польских артистов сцены, отметившая 5 декабря 93-летие актриса до последних минут находилась среди ее друзей в Доме художника в Сколимове.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 192

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