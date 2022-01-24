Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончалась сыгравшая в фильме «Четыре танкиста и собака» Барбара Краффтувна

24.1.2022 18:22

Фото: moma.org



Ушла из жизни известная польская актриса Барбара Краффтувна, сыгравшая в многосерийной ленте "Четыре танкиста и собака".



О смерти звезды кино в своем Facebook рассказала Ассоциация польских артистов сцены.



Представители организации отметили, что до последних минут Барбара Краффтувна оставалась среди друзей в Доме художника в Сколимове. 5 декабря артистке исполнилось девяносто три года.



Актриса родилась в Варшаве, в военные годы она занималась танцами и обучалась пантомиме, а также посещала драматическую студию Иво Галлы, которая работала в тот период при Старом театре. После окончания Второй мировой войны в составе группы студентов она направилась в Гдыню, где Галл стал руководителем Выбжежского театра. В этом городе Краффтувна и дебютировала на сцене. Первой ее ролью стала Рыбачек в пьесе "Гомерце и Орхидеи" Тадеуша Гайцы. Вскоре после этого юная артистка смогла заочно сдать актерский экзамен.



В последующие годы Краффтувна активно снималась в кино. Актриса участвовала в съемках 37 картин, среди которых наиболее популярными стали такие фильмы как "Дело, которое надо уладить", "Сегодня ночью погибнет город" и "Дождливый июль. Краффтувна была лауреатом многочисленных наград, актрисе вручили Орден Возрождения Польши.



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Автор: Злата Богатова

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