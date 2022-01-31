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В Китае показали самую большую бронзовую маску из руин Саньсиндуй
11:40
Фото: livejournal.com
На телевизионном гала-концерте, посвященном Празднику весны, общественности представили самую большую из бронзовых масок, которые были найдены в легендарных руинах Саньсиндуй.
О реликвии, обнаруженной в провинции Сычуань на юго-западе КНР, рассказывает агентство Синьхуа.
Как сообщил глава НИИ культурных реликвий и археологии провинции Сычуань Тан Фэй, размеры артефакта в ширину составляют около 130 см, а в высоту - более 71 см. Вес маски превышает 65 кг, пояснил руководитель учреждения.
По мнению ученых, руины, найденные около ста лет назад неподалеку от столицы провинции Чэнду, представляют собой остатки царства Шу. Оно существовало в период 3000-4500 лет назад. Представленная общественности маска из бронзы была обнаружена археологами в июне 2021 года. Историки назвали ее характерным артефактом руин, датировав более чем 3000 годами, отметил Тан.
Руины Саньсиндуй считаются одним из наиболее масштабных археологических открытий XX века. По состоянию на конец прошлого года ученые отыскали там свыше 10 тыс. разнообразных уникальных реликвий, среди которых были маски, выполненные из золота, а также статуэтки и артефакты из слоновой кости.
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