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В Приморье автомобиль насмерть сбил амурского тигра
31.1.2022 23:02
Фото: vestiprim.ru
В Пожарском районе Приморского края под колесами машины погиб выбежавший из леса амурский тигр.
Информацию о смерти редкого хищника подтвердили в местных правоохранительных органах, передает агентство "Интерфакс".
Сигнал о ЧП в экстренные службы поступил от водителя машины Toyota Mark II, под колесами которой погиб редкий хищник. К месту происшествия прибыли полицейские. Останки тигра направили на экспертизу, пояснили представители регионального главка МВД.
По данным краевого УМВД РФ, автомобилем управлял сотрудник изолятора временного содержания ОМВД по Пожарскому району. Он ехал на личном автомобиле в районе 242 км трассы "Уссури" в темное время суток. ПО словам водителя, на неосвещенном участке дороги тигр внезапно выпрыгнул из леса, оказавшись на проезжей части.
Отмечается, что сержант полиции в момент ДТП не был при исполнении служебных обязанностей. В ОМВД России по Пожарскому району после случившегося проводится служебная проверка.
Ранее под Хабаровском были найдены умершими двое детенышей амурского тигра. К государственным инспекторам обратились жители поселка Шумный, заметившие маленького хищника, вероятно, больного. Тигренок в тот момент прятался под крыльцом дома. К моменту прибытия специалистов, которые установили, что детенышей двое, они уже не подавали признаков жизни.
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