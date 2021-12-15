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Под Хабаровском найдены умершими двое краснокнижных тигрят


15.12.2021 13:07
Под Хабаровском найдены умершими двое краснокнижных тигрятФото: vk.com

Двое детенышей амурского тигра найдены погибшими на территории Вяземского района Хабаровского края, сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов.

Как стало известно, к государственным инспекторам обратились жители поселка Шумный.

Государственные инспекторы КГКУ "Служба по охране животного мира и ООПТ Хабаровского края" выехали в указанный населенный пункт, получив сигнал о тигренке, вероятно, больном. Маленького хищника заметили под крыльцом жилого дома.

О том, что тигрят в действительности было двое, специалисты узнали уже при осмотре места происшествия. К сожалению, когда охотоведы прибыли к дому, оба котенка уже не подавали признаков жизни. В сообщении указывается, что детенышам краснокнижного амурского тигра было примерно 3-4 месяца. Что могло привести к гибели редких животных, не уточняется.

Представители службы незамедлительно уведомили о случившемся полицию. Причины смерти тигрят будут устанавливать эксперты. Предположительно, детеныши краснокнижного тигра могли умереть от истощения, по каким-то причинам оставшись без опеки матери. Погибшие котята были еще слишком маленькими, чтобы самостоятельно добывать пропитание.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 191

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