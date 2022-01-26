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В Кремле не знают о требовании чеченского омбудсмена исключить Каляпина из СПЧ
15:01
Фото: kapital.kz
Российское руководство не заметило обращения омбудсмена Чечни Мансура Солтаева, потребовавшего исключить из Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина.
Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает агентство "Интерфакс".
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента пояснил, что решения, касающиеся состава СПЧ, принимает глава российского государства Владимир Путин.
Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев потребовал возбудить дело в отношении правозащитника Игоря Каляпина и исключить его из СПЧ. Официальное обращение он уже направил председателю СПЧ Валерию Фадееву.
Ранее чеченский лидер назвал "террористами" Игоря Каляпина и сотрудницу "Новой газеты" Елену Милашину. По словам Рамзана Кадырова, они хотят заработать на теме Чечни и жителей республики, создавая сценарии и готовя персонажей. Заявление появилось в телеграм-канале чеченского лидера после задержания Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Жена судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева была привезена в Грозный, где напала на полицейского и "заработала себе статью на реальный срок", - отмечал Рамзан Кадыров.
Каляпин после высказываний Кадырова сообщил, что возникла угроза его безопасности. При этом он не собирается обращаться в правоохранительные органы, считая это бесперспективным занятием и потерей времени. В беседе с агентством "Интерфакс" правозащитник высказал мнение о том, что какой-либо серьезной и объективной проверки после его заявления проводиться не будет.
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