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Бывший судья ВС Чечни и его дочь уехали из России


23.1.2022 15:00
Бывший судья ВС Чечни и его дочь уехали из РоссииФото: against_torture / Telegram

Судья в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, жена которого ранее была задержана в Нижнем Новгороде, покинул Россию вместе с дочерью, передает РБК. Сведения подтвердила пресс-секретарь "Комитета против пыток" (в прошлом юрлицо получило статус иноагента, сейчас организация продолжает работу без регистрации) Наталья Курекина.

Как стало известно, решение об отъезде за пределы России Янгулбаевы приняли после того, как из их квартиры в Нижнем Новгороде увезли в Чечню супругу бывшего судьи ВС республики Зарему Мусаеву. Кроме того, на семью повлияли заявления Рамзана Кадырова, который, в частности, говорил о том, что близких Янгулбаева ожидает в будущем "место либо в тюрьме, либо под землей".

Сведения о том, что Сайди и Алия Янгулбаевы сейчас находятся за пределами России также подтвердил сын бывшего судьи Абубакар Янгулбаев. Сам он, пояснила Наталья Курекиной, выехал из РФ еще в прошлом году, вскоре после обыска в его квартире и допроса, сообщает РБК.

Глава Чечни ранее сообщил, что Мусаеву доставили в Грозный, где она "напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза". В результате женщина "уже заработала себе статью на реальный срок", отмечал Рамзан Кадыров. Политик также заявил, что его заявления не были угрозами, а лишь констатацией факта. По словам чеченского лидера, он имел в виду, что Янгулбаевы являются пособниками террористов и потому должны понести наказание в соответствии с российским законодательством.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 335

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