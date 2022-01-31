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В Иране вырвавшийся из вольера лев загрыз сотрудника зоопарка
31.1.2022 11:47
Фото: changeua.com
В иранском городе Арак лев набросился на одного из сотрудников зоопарка, передает ТАСС.
Хищник напал на работника, который пришел его кормить. От полученных ранений 38-летний мужчина скончался.
Как рассказали представители зверинца, работник пришел в обычное время, чтобы покормить хищного зверя. Вырвавшись из клетки, лев набросился на мужчину и нанес ему смертельные ранения.
Руководство учреждения заверило, что ситуация находится под контролем. Администрация уже предприняла все соответствующие меры, хищник остается на территории зверинца. Вместе с тем, жителей Арака попросили пока не приближаться к зоопарку.
Ранее сообщалось о ЧП в столице Узбекистана, где молодая женщина на глазах у посетителей сбросила маленькую девочку в вольер к медведю. К счастью, ребенок не пострадал. Животное лишь обнюхало девочку, а потом отошло - его отвлекли сотрудники зоопарка Ташкента, которым удалось быстро забрать ребенка из вольера.
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