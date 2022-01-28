Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В зоопарке Ташкента женщина сбросила девочку в вольер к медведю

28.1.2022 23:39

Фото: kapital.kz



В столице Узбекистана правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, в результате которого пострадал ребенок.



Сегодня около полудня молодая женщина на глазах у посетителей сбросила маленькую девочку в вольер к медведю. ЧП случилось в зоопарке Ташкента.



В сообщении пресс-службы зверинца указано, что оказавшиеся рядом люди и работники пытались помешать женщине, заметив ее намерения. Однако она все же смогла сбросить ребенка к хищнику. Кавказский бурый медведь Зузу, лежавший в вольере, следил за действиями женщины, когда она перекидывала девочку через металлическое ограждение.



Как только ребенок оказался в вольере, хищник подошел к нему и обнюхал. Затем медведь отошел, не причинив девочке какого-либо вреда. В тот момент быстро отреагировали сотрудники отдела "Хищные", которые отвлекли Зузу, а потом заманили его во внутреннее помещение. Судя по всему, животное доверяет работникам зоопарка, поэтому сразу же последовало за ними.



Девочку незамедлительно извлекли из вольера, после чего ее осмотрела медицинская сестра зоопарка. По предварительным данным, ребенок получил травмы лишь из-за падения с почти пятиметровой высоты. Кроме ушибов, явных серьезных повреждений у малышки не выявили.



Правоохранителям предстоит выяснить причины поступка женщины, которая, предположительно, является матерью девочки. Пока сведений о ее личности матери и вероятных мотивах действий из официальных источников не поступало.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 242

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 28.1.2022 22:36 В Туве выясняют обстоятельства гибели женщины с ребенком

В Туве выясняют обстоятельства гибели женщины с ребенком 28.1.2022 20:00 В Судане девять человек погибли в ходе племенного конфликта

В Судане девять человек погибли в ходе племенного конфликта 28.1.2022 17:37 В Ленобласти найдено тело женщины, погибшей в проруби на Крещение

В Ленобласти найдено тело женщины, погибшей в проруби на Крещение 28.1.2022 14:02 В Петербурге задержан главврач медцентра, где более 20 пациентов пострадали из-за контрафактного препарата

В Петербурге задержан главврач медцентра, где более 20 пациентов пострадали из-за контрафактного препарата 27.1.2022 16:12 На НЛМК один человек погиб и двое пострадали во время осмотра трубопровода