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В зоопарке Ташкента женщина сбросила девочку в вольер к медведю
28.1.2022 23:39
Фото: kapital.kz
В столице Узбекистана правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, в результате которого пострадал ребенок.
Сегодня около полудня молодая женщина на глазах у посетителей сбросила маленькую девочку в вольер к медведю. ЧП случилось в зоопарке Ташкента.
В сообщении пресс-службы зверинца указано, что оказавшиеся рядом люди и работники пытались помешать женщине, заметив ее намерения. Однако она все же смогла сбросить ребенка к хищнику. Кавказский бурый медведь Зузу, лежавший в вольере, следил за действиями женщины, когда она перекидывала девочку через металлическое ограждение.
Как только ребенок оказался в вольере, хищник подошел к нему и обнюхал. Затем медведь отошел, не причинив девочке какого-либо вреда. В тот момент быстро отреагировали сотрудники отдела "Хищные", которые отвлекли Зузу, а потом заманили его во внутреннее помещение. Судя по всему, животное доверяет работникам зоопарка, поэтому сразу же последовало за ними.
Девочку незамедлительно извлекли из вольера, после чего ее осмотрела медицинская сестра зоопарка. По предварительным данным, ребенок получил травмы лишь из-за падения с почти пятиметровой высоты. Кроме ушибов, явных серьезных повреждений у малышки не выявили.
Правоохранителям предстоит выяснить причины поступка женщины, которая, предположительно, является матерью девочки. Пока сведений о ее личности матери и вероятных мотивах действий из официальных источников не поступало.
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