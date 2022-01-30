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В вулканическом озере найдены бактерии, способные выжить на Марсе
30.1.2022 18:16
Фото: helicomicro.com
В Центральной Америке найдены бактерии рода Acidiphilium, способные, по мнению специалистов, выживать на ранних этапах эволюции Марса. Микроорганизмы выявили в пробах из озера, которое находится в картере действующего вулкана Поас. Открытие было сделано международным коллективом ученых, которые опубликовали отчет в издании Frontiers in Astronomy and Space Sciences.
Исследование проводили специалисты из Коста-Рики совместно с американскими коллегами. По их мнению, на раннем периоде эволюции Марса там могли иметься кисло-сульфатные гидротермальные системы. Чтобы проверить, возможно ли в таких условиях развитие жизни, ученые Университета Колорадо в Боулдере и Университета Коста-Рики решили проверить подобные среды, существующие сейчас и на нашей планете.
Самыми близкими условиями могут считаться кислотные озера, которые образуются в кратерах вулканов. Поэтому исследователи анализировали пробы, взятые в период 2013-2017 годов из водоема, который находится в действующем стратовулкане Поас в Коста-Рике. Результаты научной работы, как и ожидалось, показали, что биоразнообразие в озерной жидкости и донных отложениях было минимальным. Большинство микроорганизмов, выявленных в этих образцах, составляли бактерии рода Acidiphilium. С латинского языка их название можно перевести как "любящий кислоту", ранее аналогичные микроорганизмы ученые уже выявляли в отходах рудников - урановых и медных.
Авторы исследования полагают, что адаптировавшиеся к условиям кислотного вулканического озера бактерии вполне могли когда-то обитать и на Марсе. Ученые подчеркивают, что их выводы указывают на необходимость искать возможные признаки жизни в реликтовых кислотно-сульфатных гидротермальных системах Красной планеты.
Ранее российские специалисты выявили микроорганизмы, питающиеся угарным газом и другими продуктами горения, в горящих угольных пластах Кемеровской области. По словам одного из авторов исследования, старшего научного сотрудника ФИЦ Биотехнологии РАН Виталия Кадникова, исследование показало, что там сформировались экосистемы, схожие с теми, что существуют около природных горячих источников. Обитающие в них специфические организмы" необходимо исследовать, они в будущем помогут открыть новые способы создания ценных биотехнологических продуктов, рассчитывают ученые.
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