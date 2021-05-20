Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В горящих угольных пластах Кузбасса найдены микробы

20.5.2021 22:56

Фото: manas.news



Ученые обнаружили микробов, способных обитать в горящих угольных пластах на территории Кузбасса, передает ТАСС.



Специалисты отмечают, что найденные ими необычные бактерии питаются угарным газом и другими продуктами горения.



По словам одного из авторов исследования, старшего научного сотрудника ФИЦ Биотехнологии РАН Виталия Кадникова, оказалось, что экосистемы горящих угольных пластов похожи на формирующиеся у горячих источников.



Ученый допустил, что там могут быть выявлены "очень специфические организмы", и это поможет создать новые способы создания ценных биотехнологических продуктов. Речь идет об использовании водорода и угарного газа, которые образуются в процессе газификации угля.



Об открытии кратко рассказывает пресс-служба Российского научного фонда. Более подробный отчет опубликован научным журналом Microorganisms.



Ранее на дне Тихого океана были найдены живые ископаемые, пропавшие 273 млн лет назад. При исследовании придонных областей Тихого океана польские специалисты обнаружили существ, которые относятся к нескелетным кораллам, которые произрастают из стеблей криноидов (морских лилий). Палеонтологи полагали, что эти существа могли полностью исчезнуть еще до расцвета эры динозавров.



Автор: Злата Богатова

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