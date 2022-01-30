|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Росздравнадзор проводит проверку из-за смерти женщины после липосакции в Москве
30.1.2022 15:45
Фото: womanishglory.com
Специалисты Росздравнадзора намерены установить обстоятельства гибели пациентки одной из частных клиник в Москве, которая скончалась после процедуры липосакции.
Соответствующее заявление появилось на сайте федеральной службы.
Молодая женщина скончалась сегодня, 30 января, в больнице, где ей проводилась процедура липосакции, подтвердили в ведомстве.
Ранее в российских СМИ появились сообщения о гибели пациентки, которая обратилась в один из столичных частных центров пластической хирургии. По предварительным данным, прямо во время процедуры у женщины наступила клиническая смерть. Врачи центра сразу же направили ее в больницу, но спасти пациентку не удалось.
Напомним, в Петербурге продолжается разбирательство, связанное с использованием контрафактного средства с барием для проведения медицинских исследований. После таких процедур скончались три пациента, еще несколько пострадали, им оказывается помощь, в том числе, в условиях стационара.
В рамках уголовного дела полиция задержала главврача диагностического центра. Проверку по факту смертельных случаев проводит и Росздравнадзор.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|