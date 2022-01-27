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Скончался актер Леонид Куравлев


13:46
Скончался актер Леонид КуравлевФото: 2aktera.ru

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер на восемьдесят шестом году жизни.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище 1 или 2 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные осведомленные источники.

Известный отечественный актер Леонид Куравлев будет похоронен в родственном захоронении на Троекуровском кладбище, рассказал агентству источник в сфере культуры, осведомленный о планах ближайших родственников покойного артиста.

Траурная церемония будет организована 1 или 2 февраля, пояснил собеседник ТАСС. Предполагается, что прощание состоится в Центральном доме кинематографистов.

В первых числах нового года известному актеру пришлось экстренно госпитализироваться в больницу в Коммунарке. После выписки из стационара стало известно, что Леонид Куравлев находится в хосписе.

Ранее ушла из жизни польская киноактриса Барбара Краффтувна, ставшая известной после съемок в многосерийной ленте "Четыре танкиста и собака". Как рассказали в своем Facebook представители Ассоциации польских артистов сцены, отметившая 5 декабря 93-летие актриса до последних минут находилась среди ее друзей в Доме художника в Сколимове.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 233

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