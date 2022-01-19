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Леонида Куравлева перевели в хоспис
22:19
Фото: vk.com
Актера Леонида Куравлева выписали из больницы в Коммунарке, передает Telegram-канал Baza.
Как стало известно, 85-летнего артиста перевели в хоспис, где ему будут оказывать паллиативную помощь.
По данным канала, в больнице на Коммунарке у Леонида Куравлева диагностировали вирусно-бактериальную пневмонию. Легкие у пожилого артиста были поражены соответственно на 25 и 30 %. Актер смог побороть недуг, но по причине неизлечимой медики были вынуждены присвоить пациенту паллиативный статус и рекомендовать направление в хоспис.
Сейчас Куравлев уже находится в хосписе им. Веры Миллионщиковой. С какими проблемами связан его перевод в данное учреждение, пока не уточняется.
Известно, что в прошлом врачи выявили у актера цереброваскулярную болезнь, при которой страдают сосуды, из-за чего нарушается кровообращение головного мозга. Сейчас у 85-летнего артиста фиксируется "стойкое снижение познавательной деятельности", в той или иной степени утрачиваются знания и практические навыки, появились проблемы с речью и памятью, мыслительной деятельностью.
Как пояснил источник в системе здравоохранения, сознание известного актера находится в данный момент "на уровне поверхностного оглушения".
Напомним, об экстренной госпитализации Леонида Куравлева сообщалось 10 января. На фоне проблем с дыханием, которые возникли у артиста, медики оценивали его состояние как тяжелое.
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