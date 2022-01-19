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Леонида Куравлева перевели в хоспис


22:19
Леонида Куравлева перевели в хосписФото: vk.com

Актера Леонида Куравлева выписали из больницы в Коммунарке, передает Telegram-канал Baza.

Как стало известно, 85-летнего артиста перевели в хоспис, где ему будут оказывать паллиативную помощь.

По данным канала, в больнице на Коммунарке у Леонида Куравлева диагностировали вирусно-бактериальную пневмонию. Легкие у пожилого артиста были поражены соответственно на 25 и 30 %. Актер смог побороть недуг, но по причине неизлечимой медики были вынуждены присвоить пациенту паллиативный статус и рекомендовать направление в хоспис.

Сейчас Куравлев уже находится в хосписе им. Веры Миллионщиковой. С какими проблемами связан его перевод в данное учреждение, пока не уточняется.

Известно, что в прошлом врачи выявили у актера цереброваскулярную болезнь, при которой страдают сосуды, из-за чего нарушается кровообращение головного мозга. Сейчас у 85-летнего артиста фиксируется "стойкое снижение познавательной деятельности", в той или иной степени утрачиваются знания и практические навыки, появились проблемы с речью и памятью, мыслительной деятельностью.

Как пояснил источник в системе здравоохранения, сознание известного актера находится в данный момент "на уровне поверхностного оглушения".

Напомним, об экстренной госпитализации Леонида Куравлева сообщалось 10 января. На фоне проблем с дыханием, которые возникли у артиста, медики оценивали его состояние как тяжелое.

Автор: Злата Богатова

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