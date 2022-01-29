Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые заставили лягушку отрастить потерянную ногу

29.1.2022 21:37

Фото: avatarko.ru



Американским специалистам удалось заставить лягушку отрастить потерянную конечность.



Статья с описанием эксперимента появилась в научном журнале Science Advances.



С помощью набора из сигнальных молекул американские специалисты добились того, что у лягушки отросла потерянная нога. Ученые смогли получить такой результат, воспользовавшись веществами из головастиков этих земноводных. На определенном этапе развития они имеют способность регенерироваться.



Эксперимент по успешной регенерации конечности у лягушки проводили Нироша Муруган из Университета Тафтса с коллегами. Ученые занимаются опытами на представителях вида Xenopus laevis, которые в естественной среде встречаются в водоемах на территории Южной Африки. От саламандр и ряда других видов земноводных этих лягушек отличает неспособность восстанавливать потерянные конечности - это делает их схожими с людьми и прочими млекопитающими. Однако головастики Xenopus laevis могут отращивать как хвост, так и практически все другие участки тела, выяснили ученые.



Изучая процессы регенерации у саламандр, планарий и ряда других существ, исследователи хотят выяснить, можно ли подобные механизмы запустить в человеческом организме. Это позволило бы постепенно отыскать способ восстанавливать утерянные конечности, а также глаза и различные другие органы, пересадка которых в данный момент не представляется возможной или крайне сложна.



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Автор: Злата Богатова

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