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Ученые заставили лягушку отрастить потерянную ногу
29.1.2022 21:37
Фото: avatarko.ru
Американским специалистам удалось заставить лягушку отрастить потерянную конечность.
Статья с описанием эксперимента появилась в научном журнале Science Advances.
С помощью набора из сигнальных молекул американские специалисты добились того, что у лягушки отросла потерянная нога. Ученые смогли получить такой результат, воспользовавшись веществами из головастиков этих земноводных. На определенном этапе развития они имеют способность регенерироваться.
Эксперимент по успешной регенерации конечности у лягушки проводили Нироша Муруган из Университета Тафтса с коллегами. Ученые занимаются опытами на представителях вида Xenopus laevis, которые в естественной среде встречаются в водоемах на территории Южной Африки. От саламандр и ряда других видов земноводных этих лягушек отличает неспособность восстанавливать потерянные конечности - это делает их схожими с людьми и прочими млекопитающими. Однако головастики Xenopus laevis могут отращивать как хвост, так и практически все другие участки тела, выяснили ученые.
Изучая процессы регенерации у саламандр, планарий и ряда других существ, исследователи хотят выяснить, можно ли подобные механизмы запустить в человеческом организме. Это позволило бы постепенно отыскать способ восстанавливать утерянные конечности, а также глаза и различные другие органы, пересадка которых в данный момент не представляется возможной или крайне сложна.
Ранее в Новосибирске успешно установили высокотехнологичные протезы на все лапы спасенной на Кубани бездомной собаке Монике. Животному дали возможность передвигаться специалисты клиники "Бэст", работавшие совместно с представителями Томского политеха. О сложнейшей операции рассказали, когда собака уже начала постепенно восстанавливаться - Моника самостоятельно ходила и активно виляла хвостом, приветствуя знакомых людей.
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