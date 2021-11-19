Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Новосибирске собаке впервые установили бионические протезы четырех лап

19.11.2021 14:02

Фото: bydobry.com



В Новосибирске успешно провели операцию по установке высокотехнологичных протезов всех лап бездомной собаке по кличке Моника.



Вмешательство, организованное в клинике "Бэст", состоялось с участием специалистов Томского политехнического университета (ТПУ), передает пресс-служба вуза.



Российские специалисты впервые в мире провели операцию по вживлению животному сразу четырех бионических протезов, и это сложнейшее вмешательство прошло успешно. Спасенная на Кубани собака постепенно восстанавливается и уже может самостоятельно ходить, в том числе, на улицу. При этом животное активно машет хвостом, отмечается со ссылкой на ветврача новосибирской клиники Сергея Горшкова.



Бездомный пес, серьезно пострадавший от живодеров, был найден в конце прошлого года на территории станицы Пластуновская в Краснодарском крае. Зоозащитники, подобравшие собаку, перед поездкой в Сибирь долго готовили ее к операции. Проведение вмешательства осложнялось из-за того, что кости травмированного животного успели деформироваться.



Новые конечности для Моники создавались по индивидуальной цифровой модели. Лапы печатали на 3D-принтере из титан-никель-ванадия. По словам ученых, особая пористая структура этих конструкций позволила добиться максимального уровня остеоинтеграции. Специалисты ТПУ также наносили на каждый из имплантатов биопокрытие, чтобы обеспечить схожесть с "живыми" костями. Подобные протезы гораздо реже отторгаются организмом, они лучше приживаются, а регенерация после вмешательства происходит более быстрыми темпами.



Монику начнут готовить к выписке, когда завершится процесс остеоинтеграции, отмечается в сообщении вуза. Представители ТПУ также рассказали о том, что на историю собаки отреагировала известная британская зоозащитница, которая выразила готовность увезти Монику в Лондон.



Автор: Злата Богатова

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