ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Сенате США предлагают ввести санкции против РФ в случае «вторжения на Украину»
В Сенате США предлагают ввести санкции против РФ в случае «вторжения на Украину»
Умерла студентка, отравившаяся метанолом в Казани
Умерла студентка, отравившаяся метанолом в Казани
В ЦАР при нападении боевиков погибли более 10 мирных жителей
В ЦАР при нападении боевиков погибли более 10 мирных жителей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Сенате США предлагают ввести санкции против РФ в случае «вторжения на Украину»В Сенате США предлагают ввести санкции против РФ в случае «вторжения на Украину»
В Киеве потребовали от посла Болгарии объяснений из-за КрымаВ Киеве потребовали от посла Болгарии объяснений из-за Крыма
Байден на время передаст полномочия ХаррисБайден на время передаст полномочия Харрис
Умерла студентка, отравившаяся метанолом в КазаниУмерла студентка, отравившаяся метанолом в Казани
В Новосибирске собаке впервые установили бионические протезы четырех лапВ Новосибирске собаке впервые установили бионические протезы четырех лап

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Новосибирске собаке впервые установили бионические протезы четырех лап


19.11.2021 14:02
В Новосибирске собаке впервые установили бионические протезы четырех лапФото: bydobry.com

В Новосибирске успешно провели операцию по установке высокотехнологичных протезов всех лап бездомной собаке по кличке Моника.

Вмешательство, организованное в клинике "Бэст", состоялось с участием специалистов Томского политехнического университета (ТПУ), передает пресс-служба вуза.

Российские специалисты впервые в мире провели операцию по вживлению животному сразу четырех бионических протезов, и это сложнейшее вмешательство прошло успешно. Спасенная на Кубани собака постепенно восстанавливается и уже может самостоятельно ходить, в том числе, на улицу. При этом животное активно машет хвостом, отмечается со ссылкой на ветврача новосибирской клиники Сергея Горшкова.

Бездомный пес, серьезно пострадавший от живодеров, был найден в конце прошлого года на территории станицы Пластуновская в Краснодарском крае. Зоозащитники, подобравшие собаку, перед поездкой в Сибирь долго готовили ее к операции. Проведение вмешательства осложнялось из-за того, что кости травмированного животного успели деформироваться.

Новые конечности для Моники создавались по индивидуальной цифровой модели. Лапы печатали на 3D-принтере из титан-никель-ванадия. По словам ученых, особая пористая структура этих конструкций позволила добиться максимального уровня остеоинтеграции. Специалисты ТПУ также наносили на каждый из имплантатов биопокрытие, чтобы обеспечить схожесть с "живыми" костями. Подобные протезы гораздо реже отторгаются организмом, они лучше приживаются, а регенерация после вмешательства происходит более быстрыми темпами.

Монику начнут готовить к выписке, когда завершится процесс остеоинтеграции, отмечается в сообщении вуза. Представители ТПУ также рассказали о том, что на историю собаки отреагировала известная британская зоозащитница, которая выразила готовность увезти Монику в Лондон.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Вышедшая замуж принцесса Мако покинула ЯпониюВышедшая замуж принцесса Мако покинула Японию
В США от коронавируса умерли три снежных барса, живших в зоопарке ЛинкольнаВ США от коронавируса умерли три снежных барса, живших в зоопарке Линкольна
В Москве во время пожара пострадала Марина ХлебниковаВ Москве во время пожара пострадала Марина Хлебникова
Кикабидзе: Украинские артисты не должны ездить в РоссиюКикабидзе: Украинские артисты не должны ездить в Россию
Поклонская отреагировала на угрозы депутата Рады ГончаренкоПоклонская отреагировала на угрозы депутата Рады Гончаренко

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru