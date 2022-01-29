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Погибшая под Архангельском семья состояла на учете из-за пьющих родителей


29.1.2022 17:18
Погибшая под Архангельском семья состояла на учете из-за пьющих родителейФото: vk.com

Жительница Плесецка, погибшая с четырьмя малолетними детьми при пожаре в деревянном доме, в прошлом состояла на учете в органах системы профилактики.

Как сообщают представители местных властей, в прошлом женщина и ее муж злоупотребляли спиртным.

Семейство поставили на учет в связи с периодическим злоупотреблением спиртным, в котором были замечены родители, рассказали в пресс-службе местного правительства. Как стало известно, прошлой весной их даже привлекали к административной ответственности, вскоре после чего мать и отец решили закодироваться. Затем родителей не замечали в злоупотреблении алкоголем, отмечается со ссылкой на заявление регионального детского омбудсмена Елены Молчановой.

По данным уполномоченного по правам ребенка, родители развелись, поэтому погибшая женщина жила с детьми одна. Представители местного социально-реабилитационного центра в последний раз приходили в их дом в середине минувшего декабря. В жилых помещениях в тот момент было довольно чисто, имелось все для нормального питания детей, родители принимали участие в воспитании детей. Школьников по месту учебы характеризовали с положительной стороны.

Глава администрации Плесецкого муниципального округа Игорь Арсентьев отметил, что в минувшем марте эту семью признали находящейся в социально опасном положении, в результате их поставили на учет в муниципальном органе опеки и попечительства. По словам Арсентьева, дом, в котором проживало семейство, аварийным не являлся.

ЧП случилось минувшей ночью на на улице Строительная, где произошел пожар в деревянном доме. Площадь возгорания составила 5 кв. м. Жертвами трагедии стали хозяйка и четверо ее детей возраста от трех до двенадцати лет, отравившиеся продуктами горения. По одной из версий, пожар мог начаться из-за неисправной электроплиты.

Ранее прокуратура выявила нарушения в оленеводческой бригаде на Чукотке, где три человека погибли от огня. Как информировала пресс-служба регионального надзорного ведомства, для отопления яранг применялись кустарно изготовленные устройства. Оленеводы использовали самодельные устройства, которые работали по принципу керосиновой лампы, на основе жира и горючего вещества. Правила противопожарной безопасности при этом могли не соблюдаться.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 224

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