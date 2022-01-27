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Прокуратура выявила нарушения в оленеводческой бригаде на Чукотке, где три человека погибли от огня
27.1.2022 12:45
Фото: vk.com
В оленеводческой бригаде в Чукотском районе, где три человека погибли во время возгорания, прокуратура зафиксировала серьезные нарушения - не соблюдались требования пожарной безопасности.
Как информирует пресс-служба регионального надзорного ведомства, для отопления яранг применялись кустарно изготовленные устройства.
Прокуратура приступила к проверке после пожара, случившегося в бригаде No 4 МП "Заполярье". После тушения огня пожарные нашли там останки троих оленеводов. В ведомстве выяснили, что помимо имеющейся в их распоряжении печки оленеводы использовали для отопления самодельные устройства, которые работали по принципу керосиновой лампы, на основе жира и горючего вещества. Правила противопожарной безопасности при этом могли не соблюдаться.
Прокурор Чукотского района после трагического происшествия вынес главе "Заполярья" представление, потребовав устранения зафиксированных нарушений, а также предотвращения подобного в будущем. Предприятие могут привлечь к административной ответственности. Проверка продолжается.
Ведомство также признало законным возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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