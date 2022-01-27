Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Прокуратура выявила нарушения в оленеводческой бригаде на Чукотке, где три человека погибли от огня

27.1.2022 12:45

Фото: vk.com



В оленеводческой бригаде в Чукотском районе, где три человека погибли во время возгорания, прокуратура зафиксировала серьезные нарушения - не соблюдались требования пожарной безопасности.



Как информирует пресс-служба регионального надзорного ведомства, для отопления яранг применялись кустарно изготовленные устройства.



Прокуратура приступила к проверке после пожара, случившегося в бригаде No 4 МП "Заполярье". После тушения огня пожарные нашли там останки троих оленеводов. В ведомстве выяснили, что помимо имеющейся в их распоряжении печки оленеводы использовали для отопления самодельные устройства, которые работали по принципу керосиновой лампы, на основе жира и горючего вещества. Правила противопожарной безопасности при этом могли не соблюдаться.



Прокурор Чукотского района после трагического происшествия вынес главе "Заполярья" представление, потребовав устранения зафиксированных нарушений, а также предотвращения подобного в будущем. Предприятие могут привлечь к административной ответственности. Проверка продолжается.



Ведомство также признало законным возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).



Автор: Злата Богатова

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