ИнтерНовости - новости в стране и мире
Росздравнадзор запретил использование препарата с барием после гибели трех человек в Петербурге
Росздравнадзор запретил использование препарата с барием после гибели трех человек в Петербурге
В Таджикистане обвинили Киргизию в обстрелах
В Таджикистане обвинили Киргизию в обстрелах
В Кремле не знают о требовании чеченского омбудсмена исключить Каляпина из СПЧ
В Кремле не знают о требовании чеченского омбудсмена исключить Каляпина из СПЧ
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Таджикистане обвинили Киргизию в обстрелахВ Таджикистане обвинили Киргизию в обстрелах
Росздравнадзор запретил использование препарата с барием после гибели трех человек в ПетербургеРосздравнадзор запретил использование препарата с барием после гибели трех человек в Петербурге
В Кремле не знают о требовании чеченского омбудсмена исключить Каляпина из СПЧВ Кремле не знают о требовании чеченского омбудсмена исключить Каляпина из СПЧ
Центр «Вектор»: выявленный в ЮАР у летучих мышей коронавирус NeoCov нужно изучатьЦентр «Вектор»: выявленный в ЮАР у летучих мышей коронавирус NeoCov нужно изучать
Прокуратура выявила нарушения в оленеводческой бригаде на Чукотке, где три человека погибли от огняПрокуратура выявила нарушения в оленеводческой бригаде на Чукотке, где три человека погибли от огня

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Прокуратура выявила нарушения в оленеводческой бригаде на Чукотке, где три человека погибли от огня


27.1.2022 12:45
Прокуратура выявила нарушения в оленеводческой бригаде на Чукотке, где три человека погибли от огняФото: vk.com

В оленеводческой бригаде в Чукотском районе, где три человека погибли во время возгорания, прокуратура зафиксировала серьезные нарушения - не соблюдались требования пожарной безопасности.

Как информирует пресс-служба регионального надзорного ведомства, для отопления яранг применялись кустарно изготовленные устройства.

Прокуратура приступила к проверке после пожара, случившегося в бригаде No 4 МП "Заполярье". После тушения огня пожарные нашли там останки троих оленеводов. В ведомстве выяснили, что помимо имеющейся в их распоряжении печки оленеводы использовали для отопления самодельные устройства, которые работали по принципу керосиновой лампы, на основе жира и горючего вещества. Правила противопожарной безопасности при этом могли не соблюдаться.

Прокурор Чукотского района после трагического происшествия вынес главе "Заполярья" представление, потребовав устранения зафиксированных нарушений, а также предотвращения подобного в будущем. Предприятие могут привлечь к административной ответственности. Проверка продолжается.

Ведомство также признало законным возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Красноярских школьников подозревают в рассылке сообщений о лжеминированииКрасноярских школьников подозревают в рассылке сообщений о лжеминировании
Премьер Новой Зеландии перенесла свадьбу из-за COVID-ограниченийПремьер Новой Зеландии перенесла свадьбу из-за COVID-ограничений
К убийству семьи под Омском могут быть причастны двое подростковК убийству семьи под Омском могут быть причастны двое подростков
Петербурженка погибла на глазах семьи, прыгнув в прорубь на КрещениеПетербурженка погибла на глазах семьи, прыгнув в прорубь на Крещение
Под Омском расследуют убийство трех человек, в том числе ребенкаПод Омском расследуют убийство трех человек, в том числе ребенка

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru