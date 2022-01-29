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Жительницу Калуги будут судить за фото с задранной юбкой на фоне храма
29.1.2022 16:17
Фото: vk.com
К ответственности привлекут 26-летнюю жительницу Калуги, которая обвиняется в оскорблении чувств верующих.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили неприличные фото, информирует пресс-служба регионального СК СКР.
Жительница Калуги оказалась фигуранткой уголовного дела после того, как фотографировалась на фоне храма. Снимок был сделан на улице Смоленской. Представители ведомства пояснили, что девушка запечатлена с поднятым сзади подолом платья. Позднее она разместила провокационное изображение в социальных сетях.
По итогам проверки завели дело по ч.1 ст.148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). В скором времени собранные материалы направят в суд.
Ранее фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, которое выражало явное неуважение к обществу и было совершено с целью оскорбить религиозные чувства верующих), оказалась 40-летняя жительница российской столицы. Москвичка в полуобнаженном виде снялась в видео возле мечети, после чего ролик распространился в сети.
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