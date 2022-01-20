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В Москве проводят проверку из-за видео с полуобнаженной женщиной у мечетиВ Москве проводят проверку из-за видео с полуобнаженной женщиной у мечети
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В Москве проводят проверку из-за видео с полуобнаженной женщиной у мечети


20.1.2022 20:11
В Москве проводят проверку из-за видео с полуобнаженной женщиной у мечетиФото: sledcom.ru

Правоохранительные органы российской столицы приступили к проверке по факту публикации видео, на кадрах которого полуобнаженная женщина запечатлена на фоне Московской соборной мечети.

Возбуждено уголовное дело, личность подозреваемой уже установлена.

Как стало известно, после предварительного разбирательства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, которое выражало явное неуважение к обществу и было совершен с целью оскорбить религиозные чувства верующих). По данным полиции, видеосъемка близ Выползова переулка осуществлялась группой лиц, передает ТАСС.

Видеокадры, на которых женщина в балаклаве, нижнем белье и чулках запечатлена на фоне соборной мечети в Москве, появились в социальных сетях накануне, 19 января. Запись, вызвавшая резонанс, также привлекла внимание полиции.

Личность 40-летней подозреваемой уже установлена, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. По ее словам, фигурантку в скором времени доставят в отделение для проведения необходимых действий. Представительница ведомства уточнила, что женщине может грозить штраф в размере до 300 тыс. рублей или наказание в виде лишения свободы на срок до года.

Напомним, минувшей осенью столичный Замоскворецкий суд вынес решение об аресте блогера Руслана Бобиева, задержанного из-за вульгарной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы. После отбывания десяти суток молодого человека, являющегося уроженцем Таджикистана, выдворили из России.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 196

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