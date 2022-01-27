Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Росздравнадзор запретил использование препарата с барием после гибели трех человек в Петербурге

27.1.2022 20:16

Фото: pillsreal.ru



После гибели трех пациентов диагностического центра в Выборгском районе Петербурга Росздравнадзор принял решение о приостановлении использования препарата с барием, который применялся в целях обследования желудка. Специалисты ведомства проводят проверку по факту смертельных случаев.



Следственные органы после гибели трех пациентов накануне, 26 января, возбудили уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности. По данным СКР, скончались люди, 23 и 25 января проходившие обследование в Городском консультативно-диагностическом центре No1 на улице Сикейроса. Во время процедуры медики использовали средство, в состав которого входит барий.



Представители медицинского учреждения сейчас разыскивают других пациентов, которые в указанный период проходили аналогичную диагностику. Как указано в сообщении на сайте центра, до выяснения всех обстоятельств трагического происшествия такие процедуры проводиться не будут.



Руководство клиники просит выйти на связь всех, кто после прохождения гастрографии начал испытывать недомогание. В центре выразили готовность оказать пострадавшим помощь и необходимую поддержку в полном объеме.



Известно также, что трое пострадавших после обследования желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария сейчас находятся в реанимации. Состояние пациентов врачи оценивают как тяжелое.



Ранее территориальные подразделения Росздравнадзора приступили к проверке роддома под Белгородом, где умерли десять женщин, и Правобережной районной больницы в Северной Осетии, где в течение четырех месяцев скончались несколько рожениц. По данным открытых источников, летальные исходы в последнее время фиксировались в этих учреждениях и среди новорожденных детей.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 207

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 27.1.2022 13:35 Центр «Вектор»: выявленный в ЮАР у летучих мышей коронавирус NeoCov нужно изучать

Центр «Вектор»: выявленный в ЮАР у летучих мышей коронавирус NeoCov нужно изучать 27.1.2022 12:05 Инфанта Испании Кристина разводится с мужем

Инфанта Испании Кристина разводится с мужем 26.1.2022 18:03 Голикова сообщила о резко возросшем числе госпитализации детей с ковидом

Голикова сообщила о резко возросшем числе госпитализации детей с ковидом 26.1.2022 17:05 Ученые: Гиппопотамы могут распознавать голоса сородичей

Ученые: Гиппопотамы могут распознавать голоса сородичей 26.1.2022 15:02 Названы препараты, эффективные для борьбы с «Омикроном»