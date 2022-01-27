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Обвиняемый в изнасиловании принц Эндрю требует суда присяжных
27.1.2022 17:35
Фото: podrobnosti.ua
Принц Эндрю потребовал, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных, передают британские СМИ.
Адвокаты сына Елизаветы II заявили, что их подзащитный уже готов к началу слушаний.
Сын британской королевы, ранее утративший из-за скандального процесса почетные воинские звания, будет защищать себя в суде как частное лицо, напоминает телевизионный канал Sky News.
С обвинениями в адрес принца Эндрю выступила Вирджиния Джуфре. Она утверждает, что сын Елизаветы II изнасиловал ее, когда девушка была несовершеннолетней. Обвиняемый интимную связь с 17-летней Джуфре продолжает решительно отрицать.
Напомним, в конце прошлого года в США вынесли приговор подруге миллиардера Джеффри Эпштейна. 60-летняя дочь знаменитого медиамагната Роберта Максвелла Гилейн, установил суд, подыскивала для своего приятеля будущих жертв, используя богатый жизненный опыт и разнообразные психологические уловки. В период 1994-2004 годов она склоняла несовершеннолетних девушек к оказанию интимных услуг "нужным людям" и участвовала в незаконном перемещении подростков в целях их сексуальной эксплуатации, а также причастна к другим преступлениям подобного рода.
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